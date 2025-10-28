सूखी नदी में फेंकी चार ट्रॉली प्याज… भाव कम होने के कारण नहीं निकल रही लागत 

अलवर जिले में प्याज की इस बार बंपर पैदावार हुई है, लेकिन मंडी में भाव कम है। इससे निराश होकर सोमवार देर रात मालाखेड़ा तहसील के चंदपुरा-पुनखर गांव के बीच बहने वाली सूखी नदी में कुछ किसानों ने चार ट्रॉली प्याज फेंक दी। इन किसानों का कहना है कि एक बीघा जमीन पर प्याज की पैदावार करने में 50 हजार रुपए तक का खर्च आया, लेकिन मंडी में 5 रुपए लेकर 15 रुपए प्रति किलो के भाव पर हमें प्याज बेचनी पड़ रही है।