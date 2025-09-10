सोने की नकली ईंट दिखाकर 6 लाख की ठगी, पुलिस ने एक आरोपी को दबोचा

अलवर एनईबी थाना पुलिस ने सोने की ईंट को सस्ते में बेचने का झांसा देकर 6 लाख रुपए की ठगी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला 27 फरवरी 2021 का है। थाना प्रभारी दिनेशचंद ने बताया कि इकबाल पुत्र अब्दुल रज्जाक निवासी काशी मीरा, मुंबई ने चार साल पहले दो लोगों के खिलाफ सोने की नकली ईंट को असली बता कर ठगी का मामला दर्ज कराया था। दोनों आरोपी फरार चल रहे थे। इनमें से एक आरोपी साहबदीन (35) निवासी गाजूका पहाड़ी को पुलिस ने सोमवार शाम को मंडी मोड़ से गिरफ्तार कर दो दिन के रिमांड पर लिया है।