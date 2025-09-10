सोने की नकली ईंट दिखाकर 6 लाख की ठगी, पुलिस ने एक आरोपी को दबोचा

अलवर एनईबी थाना पुलिस ने सोने की ईंट को सस्ते में बेचने का झांसा देकर 6 लाख रुपए की ठगी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला 27 फरवरी 2021 का है। थाना प्रभारी दिनेशचंद ने बताया कि इकबाल पुत्र अब्दुल रज्जाक निवासी काशी मीरा, मुंबई ने चार साल पहले दो लोगों के खिलाफ सोने की नकली ईंट को असली बता कर ठगी का मामला दर्ज कराया था। दोनों आरोपी फरार चल रहे थे। इनमें से एक आरोपी साहबदीन (35) निवासी गाजूका पहाड़ी को पुलिस ने सोमवार शाम को मंडी मोड़ से गिरफ्तार कर दो दिन के रिमांड पर लिया है।
पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने परिवादी से फोन पर संपर्क कर खुद को अलवर ग्रामीण क्षेत्र का निवासी बताते हुए मकान की खुदाई में सोने की ईंट निकलने के बारे के बताया और की ईंट को सस्ते में बेचने की बात कही। आरोपियों ने उसे सैंपल दिखाया, जो जांच में असली मिलने पर परिवादी को भरोसा हो गया।
इसके बाद परिवादी रुपयों की व्यवस्था कर फिर से अलवर आया। इस दौरान आरोपी उसे स्टेशन से अपने साथ हनुमान सर्किल की तरफ ले गए। रास्ते में उससे 6 लाख रुपए ले लिए और कहा कि आगे उनका आदमी खड़ा है, जो उसे सोने की ईंट देगा। आगे जाने पर एक व्यक्ति ने उसे सोने की ईंट थमा दी। जिसे परिवादी लेकर चला गया। बाद में उसकी जांच कराई तो वह नकली निकली।