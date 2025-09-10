Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

सोने की नकली ईंट दिखाकर 6 लाख की ठगी, पुलिस ने एक आरोपी को दबोचा

अलवर एनईबी थाना पुलिस ने सोने की ईंट को सस्ते में बेचने का झांसा देकर 6 लाख रुपए की ठगी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

अलवर

Rajendra Banjara

Sep 10, 2025

गिरफ्तार आरोपी

अलवर एनईबी थाना पुलिस ने सोने की ईंट को सस्ते में बेचने का झांसा देकर 6 लाख रुपए की ठगी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला 27 फरवरी 2021 का है। थाना प्रभारी दिनेशचंद ने बताया कि इकबाल पुत्र अब्दुल रज्जाक निवासी काशी मीरा, मुंबई ने चार साल पहले दो लोगों के खिलाफ सोने की नकली ईंट को असली बता कर ठगी का मामला दर्ज कराया था। दोनों आरोपी फरार चल रहे थे। इनमें से एक आरोपी साहबदीन (35) निवासी गाजूका पहाड़ी को पुलिस ने सोमवार शाम को मंडी मोड़ से गिरफ्तार कर दो दिन के रिमांड पर लिया है।

फोन पर संपर्क कर दिया था प्रलोभन

पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने परिवादी से फोन पर संपर्क कर खुद को अलवर ग्रामीण क्षेत्र का निवासी बताते हुए मकान की खुदाई में सोने की ईंट निकलने के बारे के बताया और की ईंट को सस्ते में बेचने की बात कही। आरोपियों ने उसे सैंपल दिखाया, जो जांच में असली मिलने पर परिवादी को भरोसा हो गया।

इसके बाद परिवादी रुपयों की व्यवस्था कर फिर से अलवर आया। इस दौरान आरोपी उसे स्टेशन से अपने साथ हनुमान सर्किल की तरफ ले गए। रास्ते में उससे 6 लाख रुपए ले लिए और कहा कि आगे उनका आदमी खड़ा है, जो उसे सोने की ईंट देगा। आगे जाने पर एक व्यक्ति ने उसे सोने की ईंट थमा दी। जिसे परिवादी लेकर चला गया। बाद में उसकी जांच कराई तो वह नकली निकली।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Sept 2025 01:37 pm

Published on:

10 Sept 2025 01:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / सोने की नकली ईंट दिखाकर 6 लाख की ठगी, पुलिस ने एक आरोपी को दबोचा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.