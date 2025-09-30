गरबा ट्रेंड- हेयर स्टाइल बदली, ड्रेस डिजाइनिंग में भी हो रहे नए प्रयोग

अलवर. नवरात्र के चलते शहर में डांडिया व गरबा के आयोजन हो रहे हैं। इनमें शामिल होने वाले युवक-युवतियों में से किसी ने हेयर स्टाइल में बदलाव किया है, तो किसी ने नए तरीके की ड्रेस पहनी है। ड्रेस डिजाइनिंग में भी नए प्रयोग किए गए हैं। ड्रेस वही पसंद की जा रही है, जिसमें गरबा और डांडिया करने में आसानी रहे। ड्रेस विक्रेता इंद्र कुमार सैनी बताते हैं कि गरबा व डांडिया के लिए नई डिजायनर ड्रेस की काफी डिमांड है। पारंपरिक गुजराती जैकेट के साथ पायजामा या धोती का कॉबिनेशन पसंद किया जा रहा है। शीशे और धागे के काम वाली चनिया-चोली में इस बार कई बदलाव आए हैं। हल्के कपड़े जैसे कॉटन, लिनेन और सिल्क वाले कपड़े में चनिया-चोली का नया रूप महिलाओं को काफी पसंद आ रहा है। पारंपरिक कढ़ाई की जगह अब लोरल प्रिंट, डिजिटल प्रिंट और पेस्टर शेड्स की मांग बढ़ी है।