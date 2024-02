नया आदेश: कॉलेजों में लड़कियों को मिलेगा 30 फीसदी आरक्षण

Submitted by:

अब तक महिलाओं को राज्य और जिले में नौकरियों में आरक्षित स्थान मिलते रहे हैं। लेकिन अब सरकारी महाविद्यालयों में पढ़ाई करने वाली छात्राओं को आगामी सत्र 2024-25 में भी 30 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है।

Girls will get 30 percent reservation in colleges