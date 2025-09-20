राजस्थान के तीर्थयात्रियों के लिए खुशखबरी: 1 लाख की आर्थिक सहायता के लिए आवेदन शुरू

भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के माध्यम से कराई जाने वाले ‘कैलाश मानसरोवर यात्रा‘ के लिए देवस्थान विभाग की ओर से राज्य के 100 तीर्थ यात्रियों को यात्रा पूर्ण करने के बाद अधिकतम एक लाख रुपए प्रति यात्री के हिसाब से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। 100 से अधिक यात्री होने पर चयन लॉटरी से किया जाएगा। इसी प्रकार देवस्थान विभाग की ओर से सिंधु दर्शन योजना के हित लद्दाख स्थित ’सिंधु दर्शन यात्रा’ के लिए राज्य के 200 तीर्थ यात्रियों को यात्रा पूर्ण
करने के बाद अधिकतम 15 हजार रुपए प्रति यात्री के हिसाब से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए 30 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए एवं राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है। दोनों आवेदनों के संबंध में विस्तृत जानकारी देवस्थान विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।