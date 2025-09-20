राजस्थान के तीर्थयात्रियों के लिए खुशखबरी: 1 लाख की आर्थिक सहायता के लिए आवेदन शुरू

आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। 100 से अधिक यात्री होने पर चयन लॉटरी से किया जाएगा। इसी प्रकार देवस्थान विभाग की ओर से सिंधु दर्शन योजना के हित लद्दाख स्थित ’सिंधु दर्शन यात्रा’ के लिए राज्य के 200 तीर्थ यात्रियों को यात्रा पूर्ण