Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

खुशखबर : सरिस्का में फिर नए मेहमान से मंगल खुशियां छाई, बाघों की संख्या 49 हुई

अलवर बफर रेंज में बाघिन एसटी-2302 ने दिया शावक को जन्म

अलवर

Ramkaran Katariya

Sep 17, 2025

अकबरपुर. बाघ परियोजना सरिस्का में लगातार बाघों की संख्या बढ़ रही हैं। सरिस्का में फिर नए मेहमान के आने से मंगल खुशियां छा गई। खुशखबर यह है कि अलवर बफर रेंज करणी माता मंदिर बाला किला क्षेत्र के आसपास बाघिन एसटी-2302 ने एक शावक को जन्म दिया है। जिसकी फोटो कैमरे में कैद होने के बाद पुष्टि की गई है। अब सरिस्का में बाघों की संख्या 49 पर पहुंच गई है।वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार सरिस्का में शावकों की संख्या 20 हो गई है। इसके अलावा 18 बाधिन और 11 बाघ शामिल हैं। बाघिन एसटी-2302 व शावक का मूवमेंट करणी माता मंदिर और बाला किला के आसपास है। विभाग ने उनकी निगरानी व सुरक्षा सुदृढ़ कर दी है। साथ ही आमजन से व पर्यटकों से अपील की है कि इस क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही, भीडभाड व शोर से बचे। वन विभाग के निर्देशों की पालना करें।

मिठाई बांटी एवं केक भी काटा

इधर अकबरपुर रेंज के किशनपुर नाके पर शावक के जन्म की खुशी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। वनपाल रामवीर गुर्जर के नेतृत्व में बाघ परियोजना सरिस्का के कर्मचारियों ने रेंजर राजेंद्र प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में आतिशबाजी कर मिठाई बांटी एवं केक काटकर एक-दूसरे को खिलाया। वनपाल रामवीर गुर्जर ने बताया कि यह सरिस्का प्रशासन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। वन मंत्री संजय शर्मा व सरिस्का के उच्च अधिकारियों के कुशल नेतृत्व एवं निर्देशन के साथ ही डीएफओ अभिमन्यु सहारन की सघन मॉनिटरिंग व सहायक वन संरक्षक अंकुश जिंदल, रेंजर शंकर सिंह शेखावत के कठिन परिश्रम के फलस्वरूप सरिस्का में यह खुशखबरी निकलकर आई है। इस अवसर पर समारोह आयोजित कर टाइगर ट्रैकर रत्तीराम मीणा, टाइगर-2302 के प्रभारी पिंटू मीणा का साफा बांधकर सम्मान किया। कार्यक्रम में अंकित कुमार गुप्ता, रविंद्र कुमार मीणा, सुरेश चंद बलाई, हंसाराम गोलिया, विश्राम मीणा, हीरालाल कसाना, सुरेश मीणा बाबूलाल भरगढ आदि कर्मचारी एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Sept 2025 12:40 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / खुशखबर : सरिस्का में फिर नए मेहमान से मंगल खुशियां छाई, बाघों की संख्या 49 हुई

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.