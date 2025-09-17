खुशखबर : सरिस्का में फिर नए मेहमान से मंगल खुशियां छाई, बाघों की संख्या 49 हुई

इधर अकबरपुर रेंज के किशनपुर नाके पर शावक के जन्म की खुशी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। वनपाल रामवीर गुर्जर के नेतृत्व में बाघ परियोजना सरिस्का के कर्मचारियों ने रेंजर राजेंद्र प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में आतिशबाजी कर मिठाई बांटी एवं केक काटकर एक-दूसरे को खिलाया। वनपाल रामवीर गुर्जर ने बताया कि यह सरिस्का प्रशासन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। वन मंत्री संजय शर्मा व सरिस्का के उच्च अधिकारियों के कुशल नेतृत्व एवं निर्देशन के साथ ही डीएफओ अभिमन्यु सहारन की सघन मॉनिटरिंग व सहायक वन संरक्षक अंकुश जिंदल, रेंजर शंकर सिंह शेखावत के कठिन परिश्रम के फलस्वरूप सरिस्का में यह खुशखबरी निकलकर आई है। इस अवसर पर समारोह आयोजित कर टाइगर ट्रैकर रत्तीराम मीणा, टाइगर-2302 के प्रभारी पिंटू मीणा का साफा बांधकर सम्मान किया। कार्यक्रम में अंकित कुमार गुप्ता, रविंद्र कुमार मीणा, सुरेश चंद बलाई, हंसाराम गोलिया, विश्राम मीणा, हीरालाल कसाना, सुरेश मीणा बाबूलाल भरगढ आदि कर्मचारी एवं अधिकारी उपस्थित रहे।