कुरकुरे-टॉफी का लालच देकर बच्ची से 15 बार दरिंदगी, जज ने सुनाई ऐसी सजा कि कांप उठा दरिंदा!

Alwar Crime News: मासूमियत को खिलौना समझने वाले और दरिंदगी की हदें पार करने वाले अपराधियों के लिए अलवर की विशिष्ट न्यायालय (पॉक्सो संख्या 2) ने एक कड़ा संदेश दिया है। नाबालिग के साथ बार-बार दुष्कर्म करने के आरोपी को न्यायाधीश शिल्पा समीर ने 'आजीवन कठोर कारावास' की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने न केवल आरोपी को जेल भेजा, बल्कि उस पर 4 लाख रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया है।