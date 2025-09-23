खुशखबरी: सरकार आज डालेगी इन स्टूडेंट्स के बैंक अकाउंट में पैसा 

शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिन विद्यार्थियों का वेरिफिकेशन पूरा नहीं हो सका है, उनके दस्तावेज सही होने पर अगली किस्त में राशि भेजी जाएगी। विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों के जनाधार और बैंक खातों से संबंधित दस्तावेज अपडेट करवा लें ताकि अगली बार कोई भी विद्यार्थी योजना से वंचित न रह सके।