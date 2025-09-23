खुशखबरी: सरकार आज डालेगी इन स्टूडेंट्स के बैंक अकाउंट में पैसा 

सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली नि:शुल्क यूनिफॉर्म राशि मंगलवार को डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए विद्यार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी।
पुराने अलवर जिले के आंकड़ों के अनुसार 16 ब्लॉकों में संचालित 2849 सरकारी स्कूलों में कुल 1,23,052 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। नियम के मुताबिक, यूनिफॉर्म राशि पाने के लिए विद्यार्थियों के जनाधार कार्ड का वेरिफिकेशन अनिवार्य था। लेकिन अब तक केवल 79,463 विद्यार्थियों का ही वेरिफिकेशन पूरा हो पाया है।
शाला दर्पण पोर्टल पर बिल की प्रक्रिया के दौरान 77,154 विद्यार्थियों को लॉक किया गया है। फिलहाल इन्हीं को यूनिफॉर्म की राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर होगी।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिन विद्यार्थियों का वेरिफिकेशन पूरा नहीं हो सका है, उनके दस्तावेज सही होने पर अगली किस्त में राशि भेजी जाएगी। विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों के जनाधार और बैंक खातों से संबंधित दस्तावेज अपडेट करवा लें ताकि अगली बार कोई भी विद्यार्थी योजना से वंचित न रह सके।