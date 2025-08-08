8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

अलवर

सरकारी योजना: गंभीर रोगों से ग्रसित मरीजों को घर बैठे मिलेगा इलाज

राज्य सरकार की ओर से गंभीर रोगों से ग्रसित व्यक्तियों को घर पर ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से संचालित पैलिएटिव केयर कार्यक्रम के अंतर्गत सीएमएचओ डॉ. योगेन्द्र कुमार शर्मा, डिप्टी सीएमएचओ (हेल्थ) डॉ. महेश बैरवा एवं जिला नोडल अधिकारी (पैलिएटिव केयर) डॉ. बीएस खत्री ने मरू प्रकाश पैलिएटिव केयर वाहिनी को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।

अलवर

Rajendra Banjara

Aug 08, 2025

Representative picture (Patrika)

राज्य सरकार की ओर से गंभीर रोगों से ग्रसित व्यक्तियों को घर पर ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से संचालित पैलिएटिव केयर कार्यक्रम के अंतर्गत सीएमएचओ डॉ. योगेन्द्र कुमार शर्मा, डिप्टी सीएमएचओ (हेल्थ) डॉ. महेश बैरवा एवं जिला नोडल अधिकारी (पैलिएटिव केयर) डॉ. बीएस खत्री ने मरू प्रकाश पैलिएटिव केयर वाहिनी को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।

पैलिएटिव केयर वाहिनी शुरू

अलवर सीएमएचओ डॉ. शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय पैलिएटिव केयर कार्यक्रम के तहत मरू प्रकाश पैलिएटिव केयर वाहिनी को शुरू किया गया है। इस पहल के तहत कैंसर, लकवा, हृदय, स्ट्रोक, एड्स, क्रॉनिक डिजीज, न्यूरोमस्कुलर व दीर्घकालिक श्वसन रोग आदि गंभीर रोगों से ग्रसित ऐसे व्यक्ति जो अस्पताल में आने में असमर्थ है, उनको घर पर ही इलाज, देखभाल और परामर्श मिल सकेगा।

स्वास्थ्य की निगरानी के साथ देखभाल

उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य बीमारी के लक्षणों को नियंत्रित कर मरीजों और उनके परिजनों की जीवन गुणवत्ता में सुधार लाना है। डिप्टी सीएमएचओ डॉ. बैरवा ने बताया कि इस कार्य के लिए स्टाफ को प्रशिक्षित किया गया है। ताकि सूचना मिलते ही टीम मरीजों के घर जाकर उनके स्वास्थ्य की निगरानी के साथ देखभाल कर सके। इसके लिए प्रशिक्षित स्टाफ क्वालिटी ऑफ लाइफ देने के लिए मरीज व परिजनों को मानसिक शिक्षा के लिए ट्रेंड करेगी, मरीज के राइल्स ट्यूब, कैथेटर बदलना तथा अस्पताल में शिफ्ट करवाने का कार्य करेगी।

Published on:

08 Aug 2025 12:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / सरकारी योजना: गंभीर रोगों से ग्रसित मरीजों को घर बैठे मिलेगा इलाज

