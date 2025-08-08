सरकारी योजना: गंभीर रोगों से ग्रसित मरीजों को घर बैठे मिलेगा इलाज

उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य बीमारी के लक्षणों को नियंत्रित कर मरीजों और उनके परिजनों की जीवन गुणवत्ता में सुधार लाना है। डिप्टी सीएमएचओ डॉ. बैरवा ने बताया कि इस कार्य के लिए स्टाफ को प्रशिक्षित किया गया है। ताकि सूचना मिलते ही टीम मरीजों के घर जाकर उनके स्वास्थ्य की निगरानी के साथ देखभाल कर सके। इसके लिए प्रशिक्षित स्टाफ क्वालिटी ऑफ लाइफ देने के लिए मरीज व परिजनों को मानसिक शिक्षा के लिए ट्रेंड करेगी, मरीज के राइल्स ट्यूब, कैथेटर बदलना तथा अस्पताल में शिफ्ट करवाने का कार्य करेगी।