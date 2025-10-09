बारिश होने के कारण टली GRAP की पाबंदियां, आतिशबाजी पर रहेगी रोक

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने 2017 में अधिसूचित किए गए ग्रेप प्रावधानों और इसके शेड्यूल दोनों में ही बदलाव किया था। पहले यह हर साल 15 अक्टूबर से लागू होता था, लेकिन 2022 में सीएक्यूएम के आदेश पर इसे एक अक्टूबर से ही लागू करने का निर्णय ले लिया गया था। इसे चार चरणों में बांटा गया था। 101 से 200 तक की मध्यम एयर इंडेक्स (एक्यूआइ) वाली श्रेणी को खत्म कर दिया गया है। अब ग्रेप के प्रावधान एयर इंडेक्स के 200 से ऊपर जाने के बाद लागू होते हैं।