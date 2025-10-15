दिवाली से पहले एनसीआर में लागू हुआ ग्रेप-1, इन कामों पर रहेगी पाबंदी 

500 वर्गमीटर से बड़े निर्माण प्रोजेक्ट्स के लिए स्वीकृत डस्ट मैनेजमेंट प्लान का पालन अनिवार्य रहेगा।

कचरा, पत्ते और अपशिष्ट जलाना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।

सड़क किनारे फूड स्टॉल और रेस्टोरेंट्स में कोयला या लकड़ी के ईंधन का उपयोग वर्जित किया गया है, केवल गैस या बिजली से खाना पकाया जा सकेगा।

डीजल जनरेटर का उपयोग केवल आवश्यक या आपात स्थिति में ही किया जा सकेगा।

प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर जुर्माना या जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।

ट्रैफिक पुलिस को भीड़भाड़ वाले चौराहों पर तैनात किया जाएगा और चालकों को लाल बत्ती पर इंजन बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन एनसीआर में प्रतिबंधित रहेंगे।