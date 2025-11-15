मूंगस्का में ग्रीन लंग्स पार्क का उद्घाटन, आमजन के लिए खुला पार्क 

मूंगस्का में विकसित किए गए ग्रीन लंग्स पार्क का उद्घाटन आज केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। गुरु नानक देव जी के नाम पर बनाए गए इस गुरु नानक वाटिका में वन्य जीवों के आकर्षक स्टैच्यू, घनी हरियाली और रंग-रोगन की सुंदर सजावट लोगों का मन मोह रही है। पार्क को स्थानीय निवासियों के लिए एक सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।