मूंगस्का में ग्रीन लंग्स पार्क का उद्घाटन, आमजन के लिए खुला पार्क 

मूंगस्का में विकसित किए गए ग्रीन लंग्स पार्क का उद्घाटन आज केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। गुरु नानक देव जी के नाम पर बनाए गए इस गुरु नानक वाटिका में वन्य जीवों के आकर्षक स्टैच्यू, घनी हरियाली और रंग-रोगन की सुंदर सजावट लोगों का मन मोह रही है। पार्क को स्थानीय निवासियों के लिए एक सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
उद्घाटन के बाद अब यह पार्क आम जनता के लिए खोल दिया गया है, जहां लोग सुबह-शाम सैर का आनंद ले सकेंगे। पार्क का हरा-भरा वातावरण क्षेत्र में प्रदूषण कम करने और लोगों को स्वस्थ जीवन के लिए प्रेरित करने में मदद करेगा। इस अवसर पर जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
