Gulab ki Kheti: गुलाब की खेती से कमाएं लाखों रुपए, ऐसे करें खेती, पाएं फूलों की बंपर पैदावार

पौधे लगाने का समय अक्टूबर से मार्च के बीच होता है। रोपण के समय जड़ से घास-फूस हटाकर पौधे को सही गहराई में लगाएं। रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई करें। गर्मी में 5 से 7 दिनों में, सर्दी में 10 से 12 दिनों के अंतराल में सिंचाई करें। ड्रिप सिंचाई आदर्श मानी जाती है। सिंचाई सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे के बीच करें। कटाई-छंटाई के बाद प्रति पौधा 10 किलो गोबर की खाद मिट्टी में मिलाकर सिंचाई करें। खाद देने के बाद, जब नई कोपलें फूटने लगे तो, यूरिया, सुपर फॉस्फेट व पोटाश का संतुलित मिश्रण प्रति पौधा जरूरत के अनुसार दें। फूल-गुणवत्ता के लिए मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट आदि छिड़कें।