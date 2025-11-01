प्रभात फेरियों में गूंज रही गुरु नानक देव की वाणी, श्रद्धा और भक्ति से निहाल हो रही संगत

शनिवार सुबह स्कीम नंबर दो स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा की ओर से नौवीं प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी का शुभारंभ सुबह 5 बजे हुआ, जिसका स्वागत श्रद्धालु संजय अरोड़ा, राजू वीर और दीपक महेंद्रित्ता ने पुष्प वर्षा कर किया। फेरी कीर्तन करते हुए स्कीम नंबर दो के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी और गुरुद्वारे में जाकर संपन्न हुई। शब्द गायन हरप्रीत सिंह और तबला वादन बबलू सिंह ने किया, जबकि मुख्य ग्रंथि रंजीत सिंह व संदीप सिंह ने शब्द कीर्तन से संगत को निहाल किया।