पंजाब के बाढ़ पीडि़तों की मदद को उठे हाथ, गांवों से भेजी जा रही राहत सामग्री

जिलेभर से सर्वसमाज के लोग भेज रहे मदद, कुछ लोग पंजाब जाकर भी दे रहे सहयोग

अलवर

Ramkaran Katariya

Sep 11, 2025

अलवर. पंजाब में बाढ़ पीडि़तों के लिए हर शहर व गांव- गांव में युवा राहत सामग्री एकत्रित कर भेज रहे हैं। वहीं पीडि़तों के लिए राशन के किट, चारपाई, तिरपाल, रसोई की सामग्री, गेहूं सहित अन्य सामान व नकदी भेजी जा रही है। इसके अलावा यहां के लोग वहां पहुंचकर पीडि़तों की मदद में भी जुटे हुए हैं। अनुमान के अनुसार जिले से अभी तक लाखों रुपए की राहत सामग्री पंजाब भेजी जा चुकी है।
कई ग्राम पंचायतों से जुटाई मदद: अकबरपुर. अकबरपुर व खेडक़ा ग्राम पंचायत के लोगों की ओर से राहत सामग्री जुटाई जा रही है। साथ ही वहां पहुंच कर लोगों की मदद भी कर रहे हैं। विशु शर्मा ने बताया कि खेडक़ा निवासी नितीश भारद्वाज ने एक लाख की राशि दी है।
ग्रामीणों के सहयोग से 1 लाख 30 हजार रुपए एकत्रित कर लिए। इसके अलावा चावल के 17 कट्टे सहित अन्य सामग्री भेजी थी। साहोडी ग्राम पंचायत से भी घर-घर से अनाज, रोजमर्रा का सामग्री एकत्रित कर पंजाब पहुंचा रहे हैं। असब खान साहोडी ने बताया कि साहोडी ग्राम पंचायत वासियों ने चार लाख रुपए एकत्रित किए थे। जिन्हें 23 लोगों का दल पंजाब में बाढ़ ग्रस्त फैजल जिला नूरशाह पहुंचकर उनको देकर आए हैं। कोठी का बास से भी मदद भेजी गई। उमरैण निवासी रोहित सैनी ने बताया कि बाढ़ में फंसे लोगों की सहायता कर रहे हैं। पीडि़तों के लिए नौका में सामग्री पहुंचाने का कार्य किया। रोहित सैनी 10 साथियों के
साथ नाव से बाढ़ पीडि़तों की मदद कर रहा हैं।
यहां से भी भेजी राहत सामग्री: लक्ष्मणगढ़. क्षेत्र से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने क्षेत्र के दर्जनभर गांवों से राहत सामग्री जुटाकर भेजी है। अब तक लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र से करीब आधा दर्जन वाहनों से गेहूं भिजवाया जा चुका है। जिसमें इमरती का बास से 31 हजार व एक ट्रॉली गेहूं, मल्ला का बास से 500 राशन किट व 67 हजार नकद, मौजपुर से गेहूं की बोरियां व नकदी सहित अन्य गांवों से भी सहायता व राशन सामग्री पंजाब भिजवाई जा चुकी है। मल्लाका बास, इमरती का बास, सौराई, मौजपुर, नांगल खानजादी, बुटोली सहित अन्य गांवों के युवाओं ने बाढ़ पीडि़तों के लिए राहत सामग्री और नकद राशि जुटाने का बीड़ा उठाया था। जिसे निजी वाहनों से पंजाब भिजवाया।
नौगांवा. आसपास गांवों से लोग पंजाब में आई बाढ़ के पीडि़तों की सहायता आगे आ रहे हैं।
समाजसेवी गुरमीत सिंह, पूरण सिंह एवं रविन्द्र सिंह ने बताया कि बाढ़ पीडि़तों की सहायता के लिए कस्बा मुबारिकपुर के दशमेश नगर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तत्वावधान में राशन किट पंजाब रवाना किए हैं।

11 Sept 2025 12:32 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / पंजाब के बाढ़ पीडि़तों की मदद को उठे हाथ, गांवों से भेजी जा रही राहत सामग्री

