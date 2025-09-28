हरसाना की बहू गांवों में लगाती है चिकित्सा शिविर

अब तक 5 हजार से अधिक नि:शुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन करा चुकी: डॉ. सोनिया के प्रयासों से प्रतिवर्ष जनवरी माह के दूसरे शनिवार-रविवार को दिव्यांगजनों की सहायतार्थ आवासीय शिविर लगाया जाता है। जिसमें कृत्रिम अंगों का प्रत्यारोपण व उपकरण नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। वे अब तक 5000 से अधिक लोगों का नि:शुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन करवा चुकी हैं। साथ ही शिक्षण संस्थानों में आरओ प्लांट व वाटर कूलर लगवाना, स्कूली बच्चों को शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाना और सरकारी स्कूल गोद लेकर उनका विकास करना भी उनकी सेवा का हिस्सा है।