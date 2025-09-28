Patrika LogoSwitch to English

हरसाना की बहू गांवों में लगाती है चिकित्सा शिविर

लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के हरसाना गांव निवासी भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारी डॉ. धीरज जैन से हुई, तो सोनिया ने देखा कि ग्रामीण इलाकों में काफी संख्या में ऐसे लोग हैं, जिन्हें स्वास्थ्य सेवाओं की दरकार है। इनमें दिव्यांग और नेत्र रोगी बड़ी संख्या में हैं, जिन्हें तत्काल राहत की जरूरत है और स्कूलों में [&hellip;]

अलवर

Jyoti Sharma

Sep 28, 2025

लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के हरसाना गांव निवासी भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारी डॉ. धीरज जैन से हुई, तो सोनिया ने देखा कि ग्रामीण इलाकों में काफी संख्या में ऐसे लोग हैं, जिन्हें स्वास्थ्य सेवाओं की दरकार है। इनमें दिव्यांग और नेत्र रोगी बड़ी संख्या में हैं, जिन्हें तत्काल राहत की जरूरत है और स्कूलों में बच्चों को शिक्षण सामग्री व पेयजल की जरूरत है। यह देख सोनिया ने समाजसेवा की राह पकड़ ली।

पति के सहयोग से अशोका फाउंडेशन नाम का संगठन बनाया और गांव में नि:शुल्क नेत्र शिविर लगाना शुरू किया। शुरुआत में वे प्रत्येक 6 माह में शिविर लगाती, फिर प्रतिमाह 10-11 शिविर लगाने लगीं। इन शिविरों में नेत्र रोग विशेषज्ञों की टीम जयपुर से आती है और नि:शुल्क उपचार व ऑपरेशन करती है।

अब तक 5 हजार से अधिक नि:शुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन करा चुकी: डॉ. सोनिया के प्रयासों से प्रतिवर्ष जनवरी माह के दूसरे शनिवार-रविवार को दिव्यांगजनों की सहायतार्थ आवासीय शिविर लगाया जाता है। जिसमें कृत्रिम अंगों का प्रत्यारोपण व उपकरण नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। वे अब तक 5000 से अधिक लोगों का नि:शुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन करवा चुकी हैं। साथ ही शिक्षण संस्थानों में आरओ प्लांट व वाटर कूलर लगवाना, स्कूली बच्चों को शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाना और सरकारी स्कूल गोद लेकर उनका विकास करना भी उनकी सेवा का हिस्सा है।

28 Sept 2025 12:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / हरसाना की बहू गांवों में लगाती है चिकित्सा शिविर

