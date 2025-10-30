Alwar: 19 साल की युवती से इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर जबरन शादी के बाद सगे भाइयों ने किया बलात्कार

फोटो: पत्रिका
Rape And Forced Marriage Case: अलवर शहर की 19 वर्षीय युवती के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। युवती की हरियाणा के एक युवक के साथ इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई और इस युवक ने अपने सगे भाई के साथ मिलकर युवती के साथ बलात्कार किया।
पुलिस के अनुसार युवती की हरियाणा के हर्षित रावत के साथ इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी। इसके बाद 6 सितंबर को युवक अलवर आया और युवती को अपने साथ दिल्ली ले गया। दिल्ली में उसने युवती के साथ जबरन विवाह किया और फिर उसे हरियाणा अपने घर पर ले गया। यहां हर्षित और उसके भाई आकाश ने युवती के साथ बलात्कार किया। यही नहीं युवकों के माता-पिता ने युवती के साथ मारपीट भी की।
युवती के अलवर से अचानक गायब होने के बाद उसकी मां ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद मां को बेटी के हरियाणा में होने की सूचना मिली। इस पर मां हरियाणा गई और वहां से बेटी को युवकों के चंगुल से छुड़ाकर अलवर लेकर आई। इसके बाद थाने में मामला दर्ज कराया गया है।
