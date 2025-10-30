Alwar: 19 साल की युवती से इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर जबरन शादी के बाद सगे भाइयों ने किया बलात्कार

पुलिस के अनुसार युवती की हरियाणा के हर्षित रावत के साथ इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी। इसके बाद 6 सितंबर को युवक अलवर आया और युवती को अपने साथ दिल्ली ले गया। दिल्ली में उसने युवती के साथ जबरन विवाह किया और फिर उसे हरियाणा अपने घर पर ले गया। यहां हर्षित और उसके भाई आकाश ने युवती के साथ बलात्कार किया। यही नहीं युवकों के माता-पिता ने युवती के साथ मारपीट भी की।