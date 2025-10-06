मौसम विभाग की चेतावनी के बाद झमाझम बारिश

जिले में सोमवार सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है। मानसून भले ही विदा हो चुका हो, लेकिन अलवर में बादलों का डेरा बना हुआ है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद सुबह से ही कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। तापमान में गिरावट से मौसम सुहावना हो गया है। विशेषज्ञों के अनुसार, देशभर में अल नीनो तूफान का असर देखने को मिल रहा है, जिसके कारण अक्टूबर माह में भी बारिश का दौर जारी है। बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं किसानों के लिए यह फसल की दृष्टि से लाभदायक साबित हो रही है।