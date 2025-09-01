अलवर में झमाझम बारिश, जगह-जगह सड़कों पर भरा पानी

अलवर शहर में सोमवार को हुई झमाझम बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया। बारिश के बाद कई इलाकों की सड़कों पर पानी भर गया, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शहर के मुख्य बाजार, आवासीय कॉलोनियों और प्रमुख सड़कों पर बारिश का पानी भर जाने से यातायात धीमा हो गया।
जगह-जगह जलभराव के कारण लोगों को पैदल चलने तक में परेशानी झेलनी पड़ी। बरसात के साथ ही जलभराव की स्थिति ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी। जहां एक ओर किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने बारिश को राहत के रूप में देखा, वहीं शहरवासियों के लिए यह मुसीबत का सबब बन गई। कई जगह लोग घरों से बाहर ही नहीं निकल पाए।