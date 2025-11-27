सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए हेलमेट- सीट बेल्ट जरूरी

आदेश की प्रतिलिपि सभी विभागाध्यक्षों, पुलिस अधिकारियों और जिला कलेक्टरों को भेजी गई है। निर्देशों में कहा गया है कि प्रत्येक सरकारी कार्यालय के प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि वाहन से आने वाले अधिकारी-कर्मचारियों की मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हेलमेट और सीट बेल्ट की पालना की निगरानी की जा सके।