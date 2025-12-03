3 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

तेज रफ्तार कार ने ई-रिक्शा को मारी टक्कर, चालक की मौत

अलवर शहर में मंगलवार देर रात भगत सिंह सर्किल के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में ई-रिक्शा चालक लोकेश (42) की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शी ई-रिक्शा चालक बाबू सिंह ने बताया कि रात करीब 1 बजे लोकेश सवारी छोड़कर वापस लौट रहा था।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Dec 03, 2025

अलवर शहर में मंगलवार देर रात भगत सिंह सर्किल के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में ई-रिक्शा चालक लोकेश (42) की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शी ई-रिक्शा चालक बाबू सिंह ने बताया कि रात करीब 1 बजे लोकेश सवारी छोड़कर वापस लौट रहा था। इस दौरान स्कीम-2 कट के पास अचानक एक तेज रफ्तार कार ने उसके ई-रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी भीषण थी कि ई-रिक्शा दो टुकड़ों में टूट गया और लोकेश कार में फंसकर करीब 300 मीटर घसीटता हुआ दूर जा गिरा। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। घटना के समय घायल लोकेश सड़क पर तड़पता रहा, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। इसके बाद बाबू सिंह ने उसे अपने रिक्शा में डालकर अस्पताल पहुंचाया।


अस्पताल जाते समय लोकेश होश में था, लेकिन जल्द ही उसकी हालत बिगड़ गई। चिकित्सकों ने उसे जयपुर रेफर कर दिया, जहां रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मृतक के छोटे भाई राजकुमार ने बताया कि लोकेश अविवाहित था और अपने माता-पिता के साथ बांस वाली गली, बजाजा बाजार में रहता था। रोज की तरह वह सवारी छोड़कर घर लौट रहा था कि यह हादसा हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और फरार कार चालक की तलाश जारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Dec 2025 05:20 pm

Published on:

03 Dec 2025 05:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / तेज रफ्तार कार ने ई-रिक्शा को मारी टक्कर, चालक की मौत

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में 90 सीटें, छात्राएं सिर्फ 9

अलवर

अलवर में जड़ जमा रहा कोनोकार्पस का पौधा, सुंदरता नहीं बीमारी फैला रहा

अलवर

अनियमित विद्युत सप्लाई से नाराज ग्रामीणों का जीएसएस पर धरना

अलवर

Alwar: बिहार में विधानसभा चुनाव लड़े प्रत्याशी से सगे भाइयों ने ऐसे की लूट, पुलिस ने कुछ घंटे में दबोचे बदमाश

Alwar-Crime
अलवर

विश्व दिव्यांग दिवस: राजस्थान पत्रिका बना दिव्यांगों का सारथी, दिव्यांगों ने मंच पर रखी समस्याएं

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.