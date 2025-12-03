तेज रफ्तार कार ने ई-रिक्शा को मारी टक्कर, चालक की मौत

अलवर शहर में मंगलवार देर रात भगत सिंह सर्किल के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में ई-रिक्शा चालक लोकेश (42) की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शी ई-रिक्शा चालक बाबू सिंह ने बताया कि रात करीब 1 बजे लोकेश सवारी छोड़कर वापस लौट रहा था। इस दौरान स्कीम-2 कट के पास अचानक एक तेज रफ्तार कार ने उसके ई-रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी भीषण थी कि ई-रिक्शा दो टुकड़ों में टूट गया और लोकेश कार में फंसकर करीब 300 मीटर घसीटता हुआ दूर जा गिरा। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। घटना के समय घायल लोकेश सड़क पर तड़पता रहा, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। इसके बाद बाबू सिंह ने उसे अपने रिक्शा में डालकर अस्पताल पहुंचाया।
अस्पताल जाते समय लोकेश होश में था, लेकिन जल्द ही उसकी हालत बिगड़ गई। चिकित्सकों ने उसे जयपुर रेफर कर दिया, जहां रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मृतक के छोटे भाई राजकुमार ने बताया कि लोकेश अविवाहित था और अपने माता-पिता के साथ बांस वाली गली, बजाजा बाजार में रहता था। रोज की तरह वह सवारी छोड़कर घर लौट रहा था कि यह हादसा हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और फरार कार चालक की तलाश जारी है।
