Alwar: गोवंश के कटे सिर को खींच रहे थे कुत्ते, मचा हंगामा, अलवर बंद की दे दी चेतावनी, आज सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार

रात करीब 8.30 बजे एक दुकानदार को पुलिया के समीप गोवंश का कटा हुआ सिर पड़ा दिखाई दिया, जिसे कुत्ते इधर-उधर खींच रहे थे। आगे बढ़ने पर उसे गोवंश के पैर भी अलग-अलग स्थानों पर पड़े मिले। इस घटना की सूचना आसपास के लोगों को दी गई, जिसके बाद मामला तेजी से फैल गया। रात के समय एक महिला गाय को रोटी देने के लिए पुलिया के समीप आई, तो उसने भी गोवंश के अवशेष देखे। उसने अन्य लोगों को सूचना दी।