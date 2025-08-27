Patrika LogoSwitch to English

अलवर

हरसौली में विशाल ट्रैक्टर रैली, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

खैरथल-तिजारा जिले का नाम एवं मुख्यालय परिवर्तन का विरोध अब और तेज हो गया है। बुधवार को जिला बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले हरसौली में बड़ा प्रदर्शन किया गया।

अलवर

Rajendra Banjara

Aug 27, 2025

खैरथल-तिजारा जिले का नाम एवं मुख्यालय परिवर्तन का विरोध अब और तेज हो गया है। बुधवार को जिला बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले हरसौली में बड़ा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मुंडावर विधायक ललित यादव के नेतृत्व में विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए।


रैली की शुरुआत उल्हाड़ी बस स्टैंड से हुई। इसके बाद यह हरसौली से होते हुए खैरथल हनुमान सर्किल और रेलवे फाटक से होते हुए अंबेडकर सर्किल पहुंची। पूरे मार्ग में जिला बचाओ के नारे लगते रहे और बड़ी संख्या में ग्रामीण रैली में शामिल हुए। रैली के बाद संघर्ष समिति की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें जिले की मूल पहचान को बनाए रखने की मांग उठाई गई।

ज्ञापन सौंपने के बाद विधायक ललित यादव धरना स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों के साथ बैठे। उन्होंने कहा कि सरकार को जनता की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। सरकार के जनभावना विरोधी इस निर्णय से आमजन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

27 Aug 2025 02:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / हरसौली में विशाल ट्रैक्टर रैली, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

