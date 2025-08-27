हरसौली में विशाल ट्रैक्टर रैली, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन



रैली की शुरुआत उल्हाड़ी बस स्टैंड से हुई। इसके बाद यह हरसौली से होते हुए खैरथल हनुमान सर्किल और रेलवे फाटक से होते हुए अंबेडकर सर्किल पहुंची। पूरे मार्ग में जिला बचाओ के नारे लगते रहे और बड़ी संख्या में ग्रामीण रैली में शामिल हुए। रैली के बाद संघर्ष समिति की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें जिले की मूल पहचान को बनाए रखने की मांग उठाई गई।