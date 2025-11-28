मैं लाल डिग्गी हूं… नीर की निरंतरता, देखभाल और लोगों का प्यार, बस यही चाहिए मुझे जिंदा रहने के लिए

राजस्थान पत्रिका ने मुझे जीवनदान देने के लिए सिलीसेढ़ से आ रही नहर के जरिए पानी लाने का सपना दिखाया, तो मैं झूम उठी। इसी मुहिम में प्रशासन शामिल हुआ और मत्स्य उत्सव के जरिए मुझे सांस देने का काम किया गया। मेरे पास आई भीड़ ने सहारा दिया, लेकिन यह सहारा कब तक रहेगा? यह आप सब पर निर्भर करता है। मैं चाहती हूं कि सिलीसेढ़ से आ रही नहर के जरिए हर बारिश में ही नहीं बल्कि जब भी मुझे जरूरत पड़े, तो मेरा पेट पानी से भर जाए, बस यहां के प्रशासन को इस वजूद को बचाए रखना है। पानी की निरंतरता, देखभाल की जिम्मेदारी और शहर के लोगों का प्यार, बस यही चाहिए मुझे जिंदा रहने के लिए।