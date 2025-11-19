हाईवे पर 24 घंटे शराब की अवैध बिक्री, महिलाओं का फूटा गुस्सा

ग्रामीणों का आरोप था कि ठेके से 17 किलोमीटर दूर इस गोदाम को नियमों को ताक पर रखकर पास किया गया, जहां पिछले नौ महीनों से 24 घंटे शराब की खुलेआम बिक्री हो रही है। गोदाम पर शराबियों के बैठने, पीने के लिए बार जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई हुई है। रात के समय यहां शराबियों की भीड़ लगी रहती है, जिससे स्कूल, मंदिर और मुख्य रास्तों से गुजरने वाली महिलाओं व छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आरोप है कि शराबी फब्तियां कसते हैं, रास्ता रोकते हैं और आए दिन अभद्रता करते हैं। लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर ठेके से 17 किमी दूर गोदाम को पास करने की अनुमति किस आधार पर दी गई? स्टेट हाईवे पर अवैध शराब का गोदाम सुरक्षा नियमों, दूरी और आबादी के मानकों का खुला उल्लंघन है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि अवैध गोदाम को तुरंत बंद नहीं किया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। मामले की जानकारी को लेकर लक्ष्मणगढ़ आबकारी अधिकारी प्रद्युमन अग्रवाल से जानकारी की तो उन्होंने कोई भी जानकारी देना उचित नहीं समझा।