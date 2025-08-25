अलवर में मासूम को सीने से चिपका भटकता रहा उसका मामा, अस्पताल का स्टाफ कटवाता रहा चक्कर

आर्यन के पिता व मामा उसे लेकर शुक्रवार को सामान्य अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचे। चिकित्सक ने सिर की सीटी स्कैन कराने को लिख दिया। बाद में चिकित्सक ने बालक आर्यन को मेल मेडिकल वार्ड में भर्ती करने के लिए पर्ची पर लिख दिया। आर्यन को भर्ती कराने के लिए उसका मामा उसे गोद में लेकर संबंधित वार्ड में पहुंचा, तो स्टाफ ने बेड खाली नहीं होने की बात कहकर उसे दूसरे वार्ड में भेज दिया। वहां से उसे फिर से पहले वाले वार्ड में भेज दिया गया। इस दौरान परिजन मासूम को भर्ती करने के लिए गुहार लगाते रहे। करीब एक घंटे तक इधर-उधर चक्कर काटने के बाद ईवनिंग ड्यूटी पर सेवाएं दे रहे एक चिकित्सक के हस्तक्षेप के बाद बच्चे को भर्ती किया गया। शनिवार को इस बालक की हालत में सुधार होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।