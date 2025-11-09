भूरियावास में सड़क पर दो फीट तक भरा एनिकट का पानी, किसान व आमजन परेशान

Oplus_131072
प्रतापगढ़. ग्राम पंचायत भूरियावास स्थित छोटा भूरियावास गांव में डेयरी के पास सड़क पर जलभराव से किसानों सहित आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एनिकट का पानी इस सड़क पर दो फीट तक भरने से गांववासियों को अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।ग्रामीणों का कहना है कि यह सड़क केवल किसानों के खेतों तक जाने के लिए ही परेशानी का कारण नहीं बन रही, बल्कि गांव के श्मशान घाट तक जाने का भी यही एकमात्र रास्ता है। सड़क पर जलभराव के कारण आपातकालीन स्थितियों और अंतिम संस्कार के दौरान लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोग मजबूरन लंबा रास्ता अपनाने को विवश हैं, जिससे समय और मेहनत की बर्बादी हो रही है।
बारिश से छोटे बांधों और एनिकनों में पानी का जमावइस वर्ष क्षेत्र में अच्छी बारिश होने से छोटे जोहड़ और एनिकटों में पानी भर गया है। पानी जोहड़ से बहकर सड़क पर आकर दो फीट तक भर गया है। इस जलभराव की वजह से बड़े वाहन जैसे ट्रैक्टर और पिकअप तो इस रास्ते से गुजर सकते हैं, लेकिन छोटे वाहन बाइक आदि का निकलना और पैदल चलना काफी कठिन हो गया है।
ग्रामीणों ने निकासी की मांगग्रामीणों ने ग्राम पंचायत और प्रशासन से सड़क पर जल निकासी की व्यवस्था करने की मांग की है। उन्होंने नाला, पाइपलाइन या पुलिया निर्माण की अपील की है, ताकि भविष्य में इस तरह की समस्याओं से बचा जा सके। स्थानीय किसानों का कहना है कि अगर इस समस्या का जल्द समाधान नहीं किया गया, तो यह और गंभीर रूप ले सकती है।...........
पानी निकासी की व्यवस्था की जाएगीगांव के ऊपरी हिस्से में बने जोहड़ का पानी नीचे स्थित एनिकट से बहकर सड़क पर आ गया है। स्थिति पर नजर रखी जा रही है। मामले से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया है। जल्दी ही पानी निकासी की उचित व्यवस्था की जाएगी।
अरविंद कुमार, सरपंच व प्रशासक, ग्राम पंचायत, भूरियावास।
