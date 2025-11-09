भूरियावास में सड़क पर दो फीट तक भरा एनिकट का पानी, किसान व आमजन परेशान

प्रतापगढ़. ग्राम पंचायत भूरियावास स्थित छोटा भूरियावास गांव में डेयरी के पास सड़क पर जलभराव से किसानों सहित आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एनिकट का पानी इस सड़क पर दो फीट तक भरने से गांववासियों को अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।ग्रामीणों का कहना है कि यह सड़क केवल किसानों के खेतों तक जाने के लिए ही परेशानी का कारण नहीं बन रही, बल्कि गांव के श्मशान घाट तक जाने का भी यही एकमात्र रास्ता है। सड़क पर जलभराव के कारण आपातकालीन स्थितियों और अंतिम संस्कार के दौरान लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोग मजबूरन लंबा रास्ता अपनाने को विवश हैं, जिससे समय और मेहनत की बर्बादी हो रही है।