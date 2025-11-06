ओवरटेक की होड़ में रोडवेज और लोक परिवहन बस सड़क से नीचे उतरी, बाल-बाल बचे यात्री, देखें वीडियो 

गुरुवार सुबह कोटपूतली-वाया बानसूर-अलवर मार्ग पर एक बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार करीब सुबह 8:30 बजे अलवर से बानसूर की ओर जा रही एक रोडवेज बस और एक लोक परिवहन बस तेज रफ्तार में ओवरटेक करने की कोशिश में हमीरपुर के पास सड़क से नीचे उतरकर मिट्टी में जा फंसी।
हादसे के बाद बसों में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई। सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। सौभाग्य से किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों बसें तेज गति में थीं और एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रही थीं। हादसे के बाद दोनों बस चालक मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों ने बताया कि इस मार्ग पर लोक परिवहन बसें अक्सर तेज गति से दौड़ती हैं और यात्रियों की सुरक्षा की कोई परवाह नहीं करतीं। यात्रियों ने मांग की है कि ऐसे लापरवाह चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग