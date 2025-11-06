ओवरटेक की होड़ में रोडवेज और लोक परिवहन बस सड़क से नीचे उतरी, बाल-बाल बचे यात्री, देखें वीडियो 



प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों बसें तेज गति में थीं और एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रही थीं। हादसे के बाद दोनों बस चालक मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों ने बताया कि इस मार्ग पर लोक परिवहन बसें अक्सर तेज गति से दौड़ती हैं और यात्रियों की सुरक्षा की कोई परवाह नहीं करतीं। यात्रियों ने मांग की है कि ऐसे लापरवाह चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।