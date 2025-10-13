जिला स्तरीय कृषि समिति की बैठक में लक्ष्यानुसार प्रगति के दिए निर्देश 

जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय कृषि समिति की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को कृषि योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि किसानों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे, इसके लिए विभाग प्रभावी रूप से कार्य करें।
फसलों की उत्पादकता बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और आधुनिक तकनीक के उपयोग पर जोर दिया गया। कलक्टर ने विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाकर योजनाओं को धरातल पर तेजी से उतारने को कहा। बैठक में अधिकारियों ने चल रही योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। साथ ही आगामी कृषि सीजन को ध्यान में रखते हुए रणनीति पर चर्चा की गई। कलक्टर ने स्पष्ट किया कि लक्ष्यों की पूर्ति में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
