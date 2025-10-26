क्या आपकी बेटी मेकअप की ओर हो रही है आकर्षित? हो सकता है नुकसान, डॉक्टर्स ने दी माता-पिता को अहम सलाह



यदि कोई नाबालिग मेकअप की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रही है, तो इस पर ध्यान देना जरूरी है। उसके साथ ऐसा कब से हो रहा है, इसकी मॉनिटरिंग करनी होगी। यदि 15 साल के बाद कोई बच्ची मेकअप अधिक कर रही है, तो वह उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। बच्ची की सोच उस समय विकसित हो जाती है।

-डॉ. प्रियंका शर्मा, मनोरोग विशेषज्ञ, जिला अस्पताल, अलवर