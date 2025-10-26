Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Heavy Rain Alert: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 27-28 अक्टूबर को भारी बारिश का अलर्ट, किसानों को दी गई विशेष सलाह

Heavy Rain Alert: मौसम विभाग ने राजस्थान में 27 और 28 अक्टूबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में तेज हवाओं और मेघगर्जन के साथ झमाझम बरसात की संभावना जताई गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Oct 26, 2025

Heavy Rain Alert

Heavy Rain Alert (Patrika Photo)

Heavy Rain Alert: दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बना अवदाब रविवार को और तेज होकर गहरे अवदाब में बदल गया है। इसके आगामी 24 घंटे में तीव्र होकर चक्रवाती तूफान बनने, उसके बाद और तीव्र होकर 28 अक्टूबर को आंध्रप्रदेश तट की ओर तीव्र चक्रवाती तूफान के रूप में पहुंचने की पूरी संभावना है।


वहीं, एक और अवदाब मध्य-पूर्वी अरब सागर में अवस्थित है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में 26 अक्टूबर से सक्रिय होने की पूरी संभावना है। इसके प्रभाव से दक्षिणी और पूर्वी भागों में 26 से 29 अक्टूबर को गरज-चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं।


वहीं, इस तंत्र का सबसे ज्यादा असर 27 और 28 अक्टूबर को होने की संभावना है। आज 26 अक्टूबर को राजस्थान के उदयपुर, कोटा और अजमेर संभाग के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।


वहीं, 27 और 28 अक्टूबर को उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। कोटा, उदयपुर संभाग और आसपास के जिलों में 27 अक्टूबर को कहीं-कहीं भारी व अतिभारी बारिश व 28 अक्टूबर को भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है।


29 और 30 अक्टूबर को कैसा रहेगा मौसम


हल्की से मध्यम बारिश का क्रम 29 और 30 अक्टूबर को भी दक्षिण भागों में जारी रहने की संभावना है। वहीं, मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि खुले आसमान में कृषि उपज मंडियों और खेतों में रखे जींसों और अनाज को भीगने से बचाव के उपाय करें। रबी की फसलों की बुआई और सिंचाई का कार्य बारिश को ध्यान में रखकर ही करें। यह जानकारी मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर की ओर से दी गई है।

ये भी पढ़ें

IMD Rain Alert: राजस्थान में आज करवट लेगा मौसम, 3 दिन तक होगी बारिश, इन 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट
जयपुर
rain alert

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Oct 2025 01:52 pm

Published on:

26 Oct 2025 01:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Heavy Rain Alert: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 27-28 अक्टूबर को भारी बारिश का अलर्ट, किसानों को दी गई विशेष सलाह

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bio-Cng and Biocoal Policy: नीति में दम, जमीन में भ्रम… निवेश के 77 हजार करोड़ रुपए ‘खेतों में खड़े’, कई कंपनियों के प्रोजेक्ट अधर में

जयपुर

13 माह की बच्ची से 735 किलोमीटर दूर है टीचर मां, तबादले के लिए दिव्यांग पिता ने शुरू की अनोखी यात्रा…

जयपुर

वे चंद लफ्जों से जादू बिखेरने का हुनर बखूबी जानते थे…

ओपिनियन

जयपुर के निजी अस्पताल पर शव रोककर लाखों रुपए वसूलने का आरोप, मंत्री किरोड़ीलाल बोले- यह शव के साथ खिलवाड़ है

Jaipur
जयपुर

Jaipur Crime: हवा में चली गोली युवक के कंधे में धंसी, शरीर में दर्द होने पर अस्पताल पहुंचा तो गोली लगने का पता चला

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.