Heavy Rain Alert: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 27-28 अक्टूबर को भारी बारिश का अलर्ट, किसानों को दी गई विशेष सलाह



हल्की से मध्यम बारिश का क्रम 29 और 30 अक्टूबर को भी दक्षिण भागों में जारी रहने की संभावना है। वहीं, मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि खुले आसमान में कृषि उपज मंडियों और खेतों में रखे जींसों और अनाज को भीगने से बचाव के उपाय करें। रबी की फसलों की बुआई और सिंचाई का कार्य बारिश को ध्यान में रखकर ही करें। यह जानकारी मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर की ओर से दी गई है।