Heavy Rain Alert: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 27-28 अक्टूबर को भारी बारिश का अलर्ट, किसानों को दी गई विशेष सलाह

Heavy Rain Alert: दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बना अवदाब रविवार को और तेज होकर गहरे अवदाब में बदल गया है। इसके आगामी 24 घंटे में तीव्र होकर चक्रवाती तूफान बनने, उसके बाद और तीव्र होकर 28 अक्टूबर को आंध्रप्रदेश तट की ओर तीव्र चक्रवाती तूफान के रूप में पहुंचने की पूरी संभावना है।
वहीं, एक और अवदाब मध्य-पूर्वी अरब सागर में अवस्थित है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में 26 अक्टूबर से सक्रिय होने की पूरी संभावना है। इसके प्रभाव से दक्षिणी और पूर्वी भागों में 26 से 29 अक्टूबर को गरज-चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं।
वहीं, इस तंत्र का सबसे ज्यादा असर 27 और 28 अक्टूबर को होने की संभावना है। आज 26 अक्टूबर को राजस्थान के उदयपुर, कोटा और अजमेर संभाग के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।
वहीं, 27 और 28 अक्टूबर को उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। कोटा, उदयपुर संभाग और आसपास के जिलों में 27 अक्टूबर को कहीं-कहीं भारी व अतिभारी बारिश व 28 अक्टूबर को भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है।
हल्की से मध्यम बारिश का क्रम 29 और 30 अक्टूबर को भी दक्षिण भागों में जारी रहने की संभावना है। वहीं, मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि खुले आसमान में कृषि उपज मंडियों और खेतों में रखे जींसों और अनाज को भीगने से बचाव के उपाय करें। रबी की फसलों की बुआई और सिंचाई का कार्य बारिश को ध्यान में रखकर ही करें। यह जानकारी मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर की ओर से दी गई है।
