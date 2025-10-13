राजस्थान: जासूस मंगत सिंह के मोबाइल ने उगले राज, पाकिस्तानी महिला के मिले दो नंबर

अलवर। सेना की ईटाराणा छावनी समेत अन्य सामरिक स्थलों की गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को सोशल मीडिया के माध्यम से भेजने के आरोप में गिरफ्तार मंगत सिंह के मोबाइल में पाकिस्तानी महिला हैंडलर के दो नंबर मिले हैं। उसने ये नंबर ईशा शर्मा और ईशा बॉस के नाम से सेव कर रखे थे। उल्लेखनीय है कि इंटेलिजेंस, सीबीआई की टीम शनिवार को मंगत सिंह को अलवर लाई थी तथा मौका नक्शा तैयार किया था।