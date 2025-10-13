राजस्थान: जासूस मंगत सिंह के मोबाइल ने उगले राज, पाकिस्तानी महिला के मिले दो नंबर

फोटो पत्रिका नेटवर्क
अलवर। सेना की ईटाराणा छावनी समेत अन्य सामरिक स्थलों की गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को सोशल मीडिया के माध्यम से भेजने के आरोप में गिरफ्तार मंगत सिंह के मोबाइल में पाकिस्तानी महिला हैंडलर के दो नंबर मिले हैं। उसने ये नंबर ईशा शर्मा और ईशा बॉस के नाम से सेव कर रखे थे। उल्लेखनीय है कि इंटेलिजेंस, सीबीआई की टीम शनिवार को मंगत सिंह को अलवर लाई थी तथा मौका नक्शा तैयार किया था।
मंगत सिंह से इंटेलिजेंस, सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। उसे जासूसी के आरोप में अलवर से गिरतार किया गया था। जासूस मंगत सिंह मूलत: गोविंदगढ़ का निवासी है। अलवर में वह मुल्तान नगर में गुरुद्वारे के पास किराए के मकान में रहता था। वह पाकिस्तानी महिला हैंडलर के हनी ट्रैप में फंसकर व पैसों के लालच में सेना संबंधी व अन्य सामरिक स्थलों की संवेदनशील सूचनाएं पाकिस्तान भेज रहा था।
अब तक की पूछताछ में यह सामने आया है कि मंगत सिंह पाकिस्तानी महिला हैंडलर को जो भी फोटो-वीडियो भेजता था, कुछ ही देर बाद उन्हें डिलीट कर देता था।
कुछ लोगों का यह भी दावा है कि मंगत सिंह को खुद को ज्ञानी और ‘सिद्ध पुरुष’ बताता था। पुलिस व खुफिया एजेंसियों से बचने के लिए वह धार्मिक चोला ओढ़कर काम करता था।
