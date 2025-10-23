जयपुर जंक्शन री-डेवलपमेंट कार्य से कई ट्रेनें रहेंगी प्रभावित, यात्रियों को होगी परेशानी

रेलवे अधिकारियों के अनुसार मथुरा-जयपुर-मथुरा पैसेंजर ट्रेन 9 नवंबर से 13 दिसंबर, प्रयागराज-लालगढ़ ट्रेन 8 नवंबर से 12 दिसंबर तक, अजमेर-जम्मू तवी ट्रेन 9, 14, 22, 23, 24 नवंबर और 6, 9 दिसंबर को खातीपुरा तक ही संचालित की जाएगी। इसी तरह जम्मू तवी-अजमेर ट्रेन भी 8, 13, 21, 22, 23 नवंबर और 5, 8 दिसंबर को खातीपुरा तक ही चलेगी।