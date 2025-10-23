जयपुर जंक्शन री-डेवलपमेंट कार्य से कई ट्रेनें रहेंगी प्रभावित, यात्रियों को होगी परेशानी

जयपुर जंक्शन पर रेलवे की ओर से री-डेवलपमेंट कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के चलते 9 नवंबर से 12 दिसंबर तक मेगा ट्रैफिक ब्लॉक लागू रहेगा। इसके कारण अलवर जंक्शन से गुजरने वाली कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार मथुरा-जयपुर-मथुरा पैसेंजर ट्रेन 9 नवंबर से 13 दिसंबर, प्रयागराज-लालगढ़ ट्रेन 8 नवंबर से 12 दिसंबर तक, अजमेर-जम्मू तवी ट्रेन 9, 14, 22, 23, 24 नवंबर और 6, 9 दिसंबर को खातीपुरा तक ही संचालित की जाएगी। इसी तरह जम्मू तवी-अजमेर ट्रेन भी 8, 13, 21, 22, 23 नवंबर और 5, 8 दिसंबर को खातीपुरा तक ही चलेगी।
रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले अपने रेल आरक्षण की स्थिति जांच लें और वैकल्पिक ट्रेन या मार्ग का उपयोग करें। यह ब्लॉक जयपुर स्टेशन के आधुनिकीकरण और यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है।
