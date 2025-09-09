पत्थर की अवैध खान ढहने से जेसीबी मलबे में दबी, चालक सहित तीन घायल

लक्ष्मणगढ़. क्षेत्र के गोठड़ी गुरु गांव के समीप सोमवार शाम पत्थर की अवैध खान ढहने से बड़ा हादसा हो गया। इसमें जेसीबी मलबे में दब गई और उसका चालक सहित तीन लोग घायल हो गए। इनमें पिता-पुत्र भी शामिल बताए हैं। जेसीबी चालक रामगढ़ के पिपरोली गांव निवासी असगर बताया जा रहा है। पुलिस जानकारी जुटा रही है।

पुलिस के अनुसार अवैध खनन के दौरान अचानक खान का बड़ा हिस्सा भरभरा कर ढह गया। इस हादसे में चालक सहित जेसीबी खान में गिर गई और मलबे में दब गई। सूचना पर आसपास के लोग पहुंचे और जेसीबी चालक व अन्य लोगों को मलबे से बाहर निकाला। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सूचना पर लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। हैडकांस्टेबल हरिराम ने बताया कि खान ढहने की सूचना पर गोठड़ी गुरु गांव मौके पर पहुंचा। लोगों ने पत्थरों के मलबे में दबे जेसीबी चालक व अन्य घायलों को बाहर निकाला।

लंबे समय से चल रहा अवैध खनन: लोगों ने बताया कि गोठड़ी गुरु में लंबे समय से अवैध खान संचालित है। यहां बड़ी मात्रा में अवैध खनन हो रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से खनन माफिया बेखौफ हैं।

हादसे को छिपाने का प्रयास: आरोप है कि खनन माफिया ने हादसे के बाद मौके से सबूत मिटाने के प्रयास किए और अन्य जेसीबी मंगवाकर खदान में ढहे पत्थरों को हटवाया।