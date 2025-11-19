JVVNL की चलती गाड़ी में लगी आग, चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

हरसौली कस्बे के विद्युत विभाग की गाड़ी में बुधवार सुबह बड़ा हादसा होते-होते टल गया। खैरथल स्थित अंबेडकर सर्किल के पास अचानक चलती गाड़ी के बोनट से धुआं उठने लगा, जिसके बाद कुछ ही क्षणों में आग भड़क गई। गाड़ी के चालक वीर सिंह चौधरी ने बताया कि वाहन में कल से तकनीकी खराबी चल रही थी,