अलवर सांसद खेल उत्सव में कबड्डी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, देखें वीडियो 

जिले में अलवर सांसद खेल उत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है। उत्सव के तहत फुटबॉल, कबड्डी, एथलेटिक्स सहित कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। अलवर सांसद खेल उत्सव में शुक्रवार को कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। अलवर सांसद खेल उत्सव 2.0 के तहत विधानसभा स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में 50 हजार से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं।