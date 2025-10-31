अलवर सांसद खेल उत्सव में कबड्डी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, देखें वीडियो 

जिले में अलवर सांसद खेल उत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है। उत्सव के तहत फुटबॉल, कबड्डी, एथलेटिक्स सहित कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। अलवर सांसद खेल उत्सव में शुक्रवार को कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। अलवर सांसद खेल उत्सव 2.0 के तहत विधानसभा स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में 50 हजार से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं।
उत्सव के इंडोर गेस का आयोजन 7 से 9 नवबर व 14 व 15 नवबर को सेमीफाइनल व फाइनल मैच होंगे। अलवर में 8 फरवरी 2026 को अंतरराष्ट्रीय स्तर की टाइगर मैराथन का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत “फिट इंडिया” और “खेलो इंडिया” अभियान के तहत हर युवा को खेलों में अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिल रहा है।
