Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Karwa Chauth Special: 80 साल की उम्र में भी प्रेम की अनूठी मिसाल, पति की लंबी उम्र के लिए आज भी व्रत रखती हैं माया

Rajasthan: 80 वर्षीय माया गुप्ता जो हर साल अपने पति रमेश चंद्र गुप्ता की लंबी उम्र की कामना करते हुए करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ रखती हैं।

3 min read

अलवर

image

Akshita Deora

image

ज्योति शर्मा

Oct 10, 2025

माया गुप्ता (फोटो: पत्रिका)

Karwa Chauth Vrat: करवा चौथ का व्रत सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि जीवनसाथी के लिए निस्वार्थ प्रेम, त्याग और आस्था का प्रतीक है। आज की भागदौड़ और बदलती जीवनशैली में जहां कई लोग परंपराओं को पीछे छोड़ रहे हैं, वहीं कुछ रिश्ते आज भी संस्कारों की गहराई में जड़ें जमाए हुए हैं।

ऐसी ही एक मिसाल हैं बुध विहार की 80 वर्षीय माया गुप्ता जो हर साल अपने पति रमेश चंद्र गुप्ता की लंबी उम्र की कामना करते हुए करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ रखती हैं।

माया गुप्ता का कहना है,

"यह व्रत मेरे लिए सिर्फ परंपरा नहीं, मेरे पति के लिए मेरी प्रार्थना है। उम्र चाहे जो भी हो, जब तक सांसें हैं, तब तक यह व्रत निभाना मेरा धर्म है।"

35 साल से उपवास

फोटो: पत्रिका

अलवर शहर निवासी मीना शर्मा और रामेश्वर दयाल शर्मा ने बताया कि हमारी शादी को 35 साल हो गए हैं। मीना अपने पति के लिए हर साल की तरह इस बार भी उपवास रखेंगी। दोनों एकसाथ कथा सुनेंगे।

पहली करवा चौथ का रख रही व्रत

फोटो: पत्रिका

नयाबास निवासी एक निजी स्कूल की प्रिंसिपल कनन ने बताया कि मेरी शादी के बाद यह मेरी पहली करवा चौथ है। मैंने इसके लिए खास तैयारी की है। मैं अपनी सास के साथ इस बार करवा चौथ का व्रत रख रही हूं।

पहली बार उपवास रखूंगी, इसलिए उत्साहित हूं

फोटो: पत्रिका

अलवर शहर निवासी भानूप्रिया शर्मा ने बताया कि शादी के बाद यह मेरी पहली करवा चौथ हैं, इसे लेकर मैं बहुत उत्साहित हूूं। मेरे पति जतिन मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और याल रखते हैं। हिंदू धर्म में सभी सुहागिन महिलाओं के लिए यह व्रत सबसे खास होता है। अभी तक मां और सास को यह व्रत करते देखा है, लेकिन इस बार मैं भी व्रत रख रही हूं। पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए रहना है। रात को चांद देखकर व्रत खोलना है। इस बात से भी उत्साहित हूं कि पति पहली करवा चौथ पर क्या गिट लेकर आएंगे।

पत्नी की लंबी आयु के लिए हर साल रखता हूं उपवास

फोटो: पत्रिका

बोधन कॉलोनी जयपुर रोड निवासी जितेंद्र कुमार सैनी अपनी पत्नी सोनिया सैनी की लंबी आयु के लिए व्रत रखते हैं। सैनी ने बताया कि शादी को 5 साल हो गए हैं। पहली करवा चौथ थी तब से ही व्रत रख रहे हैं। जब पत्नी पति के लिए व्रत रखकर उसकी लंबी आयु की कामना करती हैं तो पति को भी पत्नी का स्वास्थ्य सही रहे, उसकी आयु लंबी हो की सोच रखनी चाहिए। समय के साथ- साथ इस तरह की सोच अब युवाओं में आने लगी है।

ये भी पढ़ें

Murder: चाची से ही नाजायज संबंध बनाना चाहता था भतीजा, इनकार करने पर मार डाला, बिजनेसमैन की पत्नी थी मृतका
बाड़मेर
Barmer businessman wife murdered

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Oct 2025 11:49 am

Published on:

10 Oct 2025 11:48 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Karwa Chauth Special: 80 साल की उम्र में भी प्रेम की अनूठी मिसाल, पति की लंबी उम्र के लिए आज भी व्रत रखती हैं माया

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अलवर से गुजरने वाली ये ट्रेनें रहेंगी रद्द, यात्रा करने से पहले देख लें ये लिस्ट

अलवर

Alwar News: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, एक की मौत, 2 लोग घायल

Delhi-Mumbai Highway Road Accident
अलवर

अलवर में 158 करोड़ से बनेगा चिड़ियाघर, 443 जानवर और जंगल सफारी होगी खास आकर्षण, अगले साल काम शुरू 

अलवर

ढाई सौ साल पुराना है शहर का सराफा बाजार

अलवर

त्योहारी सीजन में अतिक्रमण पर अलवर नगर निगम की कार्रवाई

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.