Karwa Chauth Special: 80 साल की उम्र में भी प्रेम की अनूठी मिसाल, पति की लंबी उम्र के लिए आज भी व्रत रखती हैं माया

माया गुप्ता (फोटो: पत्रिका)
Karwa Chauth Vrat: करवा चौथ का व्रत सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि जीवनसाथी के लिए निस्वार्थ प्रेम, त्याग और आस्था का प्रतीक है। आज की भागदौड़ और बदलती जीवनशैली में जहां कई लोग परंपराओं को पीछे छोड़ रहे हैं, वहीं कुछ रिश्ते आज भी संस्कारों की गहराई में जड़ें जमाए हुए हैं।
ऐसी ही एक मिसाल हैं बुध विहार की 80 वर्षीय माया गुप्ता जो हर साल अपने पति रमेश चंद्र गुप्ता की लंबी उम्र की कामना करते हुए करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ रखती हैं।
"यह व्रत मेरे लिए सिर्फ परंपरा नहीं, मेरे पति के लिए मेरी प्रार्थना है। उम्र चाहे जो भी हो, जब तक सांसें हैं, तब तक यह व्रत निभाना मेरा धर्म है।"
अलवर शहर निवासी मीना शर्मा और रामेश्वर दयाल शर्मा ने बताया कि हमारी शादी को 35 साल हो गए हैं। मीना अपने पति के लिए हर साल की तरह इस बार भी उपवास रखेंगी। दोनों एकसाथ कथा सुनेंगे।
नयाबास निवासी एक निजी स्कूल की प्रिंसिपल कनन ने बताया कि मेरी शादी के बाद यह मेरी पहली करवा चौथ है। मैंने इसके लिए खास तैयारी की है। मैं अपनी सास के साथ इस बार करवा चौथ का व्रत रख रही हूं।
अलवर शहर निवासी भानूप्रिया शर्मा ने बताया कि शादी के बाद यह मेरी पहली करवा चौथ हैं, इसे लेकर मैं बहुत उत्साहित हूूं। मेरे पति जतिन मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और याल रखते हैं। हिंदू धर्म में सभी सुहागिन महिलाओं के लिए यह व्रत सबसे खास होता है। अभी तक मां और सास को यह व्रत करते देखा है, लेकिन इस बार मैं भी व्रत रख रही हूं। पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए रहना है। रात को चांद देखकर व्रत खोलना है। इस बात से भी उत्साहित हूं कि पति पहली करवा चौथ पर क्या गिट लेकर आएंगे।
बोधन कॉलोनी जयपुर रोड निवासी जितेंद्र कुमार सैनी अपनी पत्नी सोनिया सैनी की लंबी आयु के लिए व्रत रखते हैं। सैनी ने बताया कि शादी को 5 साल हो गए हैं। पहली करवा चौथ थी तब से ही व्रत रख रहे हैं। जब पत्नी पति के लिए व्रत रखकर उसकी लंबी आयु की कामना करती हैं तो पति को भी पत्नी का स्वास्थ्य सही रहे, उसकी आयु लंबी हो की सोच रखनी चाहिए। समय के साथ- साथ इस तरह की सोच अब युवाओं में आने लगी है।
