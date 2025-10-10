Karwa Chauth Special: 80 साल की उम्र में भी प्रेम की अनूठी मिसाल, पति की लंबी उम्र के लिए आज भी व्रत रखती हैं माया

अलवर शहर निवासी भानूप्रिया शर्मा ने बताया कि शादी के बाद यह मेरी पहली करवा चौथ हैं, इसे लेकर मैं बहुत उत्साहित हूूं। मेरे पति जतिन मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और याल रखते हैं। हिंदू धर्म में सभी सुहागिन महिलाओं के लिए यह व्रत सबसे खास होता है। अभी तक मां और सास को यह व्रत करते देखा है, लेकिन इस बार मैं भी व्रत रख रही हूं। पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए रहना है। रात को चांद देखकर व्रत खोलना है। इस बात से भी उत्साहित हूं कि पति पहली करवा चौथ पर क्या गिट लेकर आएंगे।