करोड़ों का टैक्स दे रही खैरथल मंडी, फिर भी मूलभूत सुविधाओं को तरसे.. पढ़े रोचक खबर ….

सुरक्षा इंतजाम नाकाफी, विकास कार्यों पर भी उठ रहे सवाल

खैरथल. राजस्थान की अग्रणी खैरथल कृषि उपज मंडी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। लेकिन आज भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रही है। जबकि किसान की फसल से सरकार को करोड़ों रुपए का टेक्स दिया जा रहा है। करीब 141 बीघा में फैली ये मंडी वर्ष 2003 में पुरानी अनाज मंडी से स्थानांतरित होकर स्थापित की गई थी। यहां 350 से अधिक दुकानें संचालित हैं ।

मंडी में सरसों, कपास, बाजरा, चना, गेहूं सहित अन्य जिन्सों का कारोबार होता है। प्रतिदिन औसतन 400 से 500 किसान अपनी उपज लेकर मंडी पहुंचते हैं, जबकि सीजन में यह संख्या हजारों में हो जाती है। बावजूद इसके, मंडी में आज तक बैंक शाखा, एटीएम और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम सही नहीं है।

सीसीटीवी कैमरे व गश्त बढ़ाने की मांग

व्यापारी गिरीश डाटा ने कहा कि मंडी में बैंक शाखा और एटीएम की स्थापना के साथ-साथ सीसीटीवी कैमरे, पुलिस गश्त, सडक़, शेड, पेयजल और प्रकाश जैसी सुविधाओं की सख्त आवश्यकता है। अक्टूबर से जनवरी माह तक अस्थाई प्या•ा मंडी में भी प्रतिदिन करोड़ों का कारोबार होता है तथा हजारों किसान उपज बेचने के लिए आते है लेकिन नकदी लेन-देन के चलते उन्हें अतिरिक्त जोखिम उठाना पड़ता है।

सभी के सहयोग से बनाएंगे मॉडल मंडी

व्यापार समिति अध्यक्ष सर्वेश गुप्ता, सचिव आयुष गोयल, कोषाध्यक्ष संजय महावर, व्यापारी गिरीश डाटा अनिल गुप्ता, सुरेश बम्बोरा, कपूर चंद दयाराम महावर, अशोक गुप्ता, दिनेश डाटा, केदारनाथ खंडेलवाल, पवन अग्रवाल, महेंद्र गुप्ता, मयंक सेठी, मदनलाल डाटा, मनोज गुप्ता, मोहित गुप्ता व किसान प्रतिनिधियों ने प्रशासन से मांग की है मंडी को मॉडल मंडी बनाया जाए।