किरोड़ी लाल मीणा का औचक निरीक्षण, खाद के कट्टों के साथ अन्य सामान बेचने पर सेल पर लगाई रोक

अलवर. किसानों की ओर से मिल रही शिकायतों पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा लगातार खाद-बीज की दुकानों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। मीणा गुरुवार को उमरैण पहुंचे और खाद-बीज बेचने वाले दुकानों का निरीक्षण किया। सूचना मिलते ही दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कई दुकान खुली छोड़कर भाग गए।मीणा ने योगेश खाद बीज भंडार की दुकान पर पहुंचे तो ग्रामीणों ने मौके पर ही मंत्री से शिकायतों की झड़ी लगा दी।
दुकानदार किसानों को डीएपी खाद के साथ जबरन अन्य कृषि उत्पाद थमाने की शिकायत की। मंत्री मीणा ने दुकानदार से सवाल-जवाब किए। उसने बताया कि उन्हें कंपनी स्कीम के अनुसार माल देती है। इसलिए कुछ सामान दिया जाता है। तब किरोड़ी ने कहा कि कंपनी वालों से बात कराओ। बाद में विभाग की टीम ने दुकान की जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि क्षेत्र के किसानों ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई थी। कृषि अधिकारी प्रियंका का कहना है कि किसान की शिकायत मिलने थी कि दुकानदार दो खाद के कट्टे लेने पर अन्य कृषि उत्पादक बेचता है। उसने किसान से 3800 रुपए लिए थे। हमने मौके दुकानदार की ओर से बेचे जा रहे अन्य सामान के सैंपल ले लिए हैं और जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आएगी, तब तक उनकी सेल रोक लगा दी है।
भूगाेर में किया शिविर का अवलोकन
किरोड़ी भूगोर में चल रहे शिविर में पहुंचे। वहां की व्यवस्थाएं देखी। शिविर में आए लोगों से बात भी की। इस दौरान प्रवर्तन अधिकारी दिव्यांग कुलदीप जैमन ने उन्हें शिविर में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। मीणा ने उनकी तारीफ की। इस दाैरान जिला परिषद सीईओ सालुखे गौरव रविंद्र, तहसीलदार रश्मि शर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।यूआईटी के शिविर में भी पहुंचे
कृषि मंत्री ने यूआईटी के शिविर का भी निरीक्षण किया। इस दौरान सचिव स्नेहल नाना ने शिविर में किए जा रहे कामों की जानकारी दी। उन्होंने यहां आए लोगों से भी जानकारी जुटाई। एडीएम सिटी मुकेश कायथवाल, यूआईटी के विशेषाधिकारी भूमि सोहन सिंह नरुका व अन्य मौजूद रहे।