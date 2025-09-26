किरोड़ी लाल मीणा का औचक निरीक्षण, खाद के कट्टों के साथ अन्य सामान बेचने पर सेल पर लगाई रोक

दुकानदार किसानों को डीएपी खाद के साथ जबरन अन्य कृषि उत्पाद थमाने की शिकायत की। मंत्री मीणा ने दुकानदार से सवाल-जवाब किए। उसने बताया कि उन्हें कंपनी स्कीम के अनुसार माल देती है। इसलिए कुछ सामान दिया जाता है। तब किरोड़ी ने कहा कि कंपनी वालों से बात कराओ। बाद में विभाग की टीम ने दुकान की जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि क्षेत्र के किसानों ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई थी। कृषि अधिकारी प्रियंका का कहना है कि किसान की शिकायत मिलने थी कि दुकानदार दो खाद के कट्टे लेने पर अन्य कृषि उत्पादक बेचता है। उसने किसान से 3800 रुपए लिए थे। हमने मौके दुकानदार की ओर से बेचे जा रहे अन्य सामान के सैंपल ले लिए हैं और जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आएगी, तब तक उनकी सेल रोक लगा दी है।