किशनगढ़बास हत्याकांड: आरोपी जितेंद्र के दो महिलाओं से रह चुके हैं संबंध

खैरथल-तिजारा के किशनगढ़बास इलाके में 17 अगस्त को नीले ड्रम से युवक का शव मिलने के मामले में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों ने प्रेम-प्रसंग के चलते युवक की हत्या कर शव को छुपाया था। इस मामले में मृतक हंसराम की पत्नी लक्ष्मी देवी उर्फ सुनीता और प्रेमी जितेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस के अनुसार जितेंद्र की पत्नी की मौत 13 वर्ष पूर्व करंट लगने के कारण हो गई थी। उसके बाद उसके अन्य और दो महिलाओं के साथ संबंध रह चुके हैं।
पति की हत्या के मामले में गिरफ्तार हुई पत्नी लक्ष्मी देवी उर्फ सुनीता अक्सर रीलें बनाती थी। इन रीलों में वह अपने पति हंसराम को लेकर भावनात्मक बातें करती थी और यहां तक कि एक वीडियो में उसने कहा था -मेरा पति मेरा देवता है। सोशल मीडिया पर पति के प्रति प्यार और श्रद्धा दिखाने वाली लक्ष्मी देवी की असलियत इससे बिलकुल उलट निकली।
17 अगस्त की रात मकान मालिक की पत्नी मिथिलेश को घर की छत से तेज दुर्गंध आई। सूचना पर पुलिस पहुंची तो छत पर रखा एक नीला ड्रम मिला। जब उसे खोला गया तो उसमें हंसराम का शव नमक डालकर छिपाया गया था।
मकान मालिक की पत्नी मिथिलेश ने बताया कि लक्ष्मी उर्फ सुनीता पानी भरने के बहाने उनके घर से नीला ड्रम मांगकर ले गई थी। मिथिलेश ने कहा कि कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे घर का ड्रम मर्डर के लिए इस्तेमाल होगा।
मृतक की पत्नी और मृतक हंसराम। फोटो पत्रिका
पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि हंसराम और जितेंद्र की जान-पहचान ईंट भट्टे पर हुई थी। इसी दौरान जितेंद्र और हंसराम की पत्नी लक्ष्मी के बीच नजदीकियां बढ़ीं। बाद में जितेंद्र ने दोनों को अपने घर किराए पर रख लिया और वहां से ही अवैध संबंधों का सिलसिला जारी रहा।
जितेंद्र ने अपने परिवार से भी असली पहचान छुपाई। उसने घरवालों को बताया कि किराएदार का नाम सूरज और पत्नी का नाम सुनीता है। लेकिन जब ड्रम से शव निकला तो मृतक का आधार कार्ड मिला और सारा सच सामने आ गया। पुलिस अब दोनों आरोपियों से पूछताछ कर हत्या की पूरी कहानी और वारदात में इस्तेमाल तरीके का खुलासा करने में जुटी है।