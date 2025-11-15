Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

सागर पर काइट लाइंग, होपसर्कस पर होगा फ्लॉवर शो

मत्स्य उत्सव 23 से 26 नवंबर तक अलवर.&nbsp;अलवर के स्थापना दिवस के कार्यक्रम इस बार लोगों को आकर्षित करेंगे। खासकर 25 नवंबर को सागर के पास होने वाली काइट लाइंग पहली बार उत्सव में शामिल की गई है। इसमें अलवर के अलावा जयपुर, कोटा सहित कई शहरों से पतंगबाज अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इसमें बड़े [&hellip;]

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Jyoti Sharma

Nov 15, 2025

मत्स्य उत्सव 23 से 26 नवंबर तक

अलवर. अलवर के स्थापना दिवस के कार्यक्रम इस बार लोगों को आकर्षित करेंगे। खासकर 25 नवंबर को सागर के पास होने वाली काइट लाइंग पहली बार उत्सव में शामिल की गई है। इसमें अलवर के अलावा जयपुर, कोटा सहित कई शहरों से पतंगबाज अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इसमें बड़े आकार की पतंगें उड़ाई जाएगी। इसके अलावा होपसर्कस पर होने वाला लॉवर शो भी सभी को लुभाएगा। पहली बार अलवर की प्राचीन धरोहर लाल डिग्गी में 26 नवंबर को अतुल्य अलवर इवेंट के साथ उत्सव का समापन होगा।

भर्तृहरि पैनोरमा पर प्रतियोगिताएं 24 नवंबर को: पर्यटन विभाग की सहायक निदेशक टीना यादव ने बताया कि मत्स्य उत्सव 2025 का आयोजन 23 से 26 नवबर तक किया जाएगा। उत्सव की शुरुआत 23 को सुबह 5.30 बजे जगन्नाथ मंदिर में आरती के साथ होगी। सुबह 7.30 बजे नेहरू गार्डन से नगर वन तक साइकिल रैली निकाली जाएगी। शाम को पुरजन विहार में क्लासिकल बेस्ड कल्चरल इवेंट होगा। दूसरे दिन 24 नवंबर को महाराजा भर्तृहरि पैनोरमा में सुबह 10 बजे से मेहंदी और रंगोली व दोपहर 12 बजे से भर्तृहरि जी की वाटिका में श्री भर्तृहरि जी कथा होगी। शाम को पुरजन विहार में लोक रंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा।

मूसी महारानी पर सांस्कृतिक कार्यक्रम 25 को: 25 नवंबर को सुबह 7 बजे पुरजन विहार में योग एवं मेडिटेशन से कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। दोपहर 2 बजे सागर पर हैंडीक्राट व फूड एग्जिबिशन शुरू होगी। इसमें स्थानीय हस्तशिल्प, मिट्टी कला और पारंपरिक व्यंजन आकर्षण का केंद्र होंगे। शाम 4 बजे से होपसर्कस से सागर तक कल्चरल कार्निवल और पारंपरिक शोभायात्रा निकाली जाएगी। शाम 7.30 बजे मूसी महारारानी की छतरी पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 26 नवंबर को सुबह 11 बजे पुरजन विहार में फोटोग्राफी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। शाम 5:30 बजे लाल डिग्गी पर अतुल्य अलवर इवेंट के साथ उत्सव का समापन होगा।

©थ मंदिर में आरती के साथ होगी। सुबह 7.30 बजे नेहरू गार्डन से नगर वन तक साइकिल रैली निकाली जाएगी। शाम को पुरजन विहार में क्लासिकल बेस्ड कल्चरल इवेंट होगा। दूसरे दिन 24 नवंबर को महाराजा भर्तृहरि पैनोरमा में सुबह 10 बजे से मेहंदी और रंगोली व दोपहर 12 बजे से भर्तृहरि जी की वाटिका में श्री भर्तृहरि जी कथा होगी। शाम को पुरजन विहार में लोक रंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा।

मूसी महारानी पर सांस्कृतिक कार्यक्रम 25 को: 25 नवंबर को सुबह 7 बजे पुरजन विहार में योग एवं मेडिटेशन से कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। दोपहर 2 बजे सागर पर हैंडीक्राट व फूड एग्जिबिशन शुरू होगी। इसमें स्थानीय हस्तशिल्प, मिट्टी कला और पारंपरिक व्यंजन आकर्षण का केंद्र होंगे। शाम 4 बजे से होपसर्कस से सागर तक कल्चरल कार्निवल और पारंपरिक शोभायात्रा निकाली जाएगी। शाम 7.30 बजे मूसी महारारानी की छतरी पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 26 नवंबर को सुबह 11 बजे पुरजन विहार में फोटोग्राफी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। शाम 5:30 बजे लाल डिग्गी पर अतुल्य अलवर इवेंट के साथ उत्सव का समापन होगा।

© 2025 All Rights Reserved. Powered by Summit

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Nov 2025 12:05 pm

Published on:

15 Nov 2025 12:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / सागर पर काइट लाइंग, होपसर्कस पर होगा फ्लॉवर शो

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अतिक्रमण पर कार्रवाई, होप सर्कस क्षेत्र में व्यापारियों से नोकझोंक की स्थिति

अलवर

मूंगस्का में ग्रीन लंग्स पार्क का उद्घाटन, आमजन के लिए खुला पार्क 

अलवर

Alwar News: फर्जीवाड़े पर बड़ा एक्शन दो लिपिक बर्खास्त किए

अलवर

Rajasthan Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे हादसे में एक और युवक की मौत, मृतकों की संख्या हुई तीन, घर में कोहराम

Rajasthan Accident
अलवर

सड़क सुरक्षा व साइबर क्राइम पर स्टूडेंट को किया जागरूक, हेलमेट बांटे 

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.