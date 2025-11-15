सागर पर काइट लाइंग, होपसर्कस पर होगा फ्लॉवर शो

भर्तृहरि पैनोरमा पर प्रतियोगिताएं 24 नवंबर को: पर्यटन विभाग की सहायक निदेशक टीना यादव ने बताया कि मत्स्य उत्सव 2025 का आयोजन 23 से 26 नवबर तक किया जाएगा। उत्सव की शुरुआत 23 को सुबह 5.30 बजे जगन्नाथ मंदिर में आरती के साथ होगी। सुबह 7.30 बजे नेहरू गार्डन से नगर वन तक साइकिल रैली निकाली जाएगी। शाम को पुरजन विहार में क्लासिकल बेस्ड कल्चरल इवेंट होगा। दूसरे दिन 24 नवंबर को महाराजा भर्तृहरि पैनोरमा में सुबह 10 बजे से मेहंदी और रंगोली व दोपहर 12 बजे से भर्तृहरि जी की वाटिका में श्री भर्तृहरि जी कथा होगी। शाम को पुरजन विहार में लोक रंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा।