जानिए क्या हुआ कि पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए

पुलिसकर्मियों ने सांप रेस्क्यू करने वाली वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड रेस्क्यू टीम को फोन किया। दस मिनट बाद ही टीम के प्रभारी विवेक जायसवाल पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे और सांप को पकड़ने की कार्रवाई शुरू की। कुछ ही समय बाद सांप को पकड़ लिया गया । इसके बाद ही पुलिसकर्मियों ने राहत की सांस ली। सांप को रेस्क्यू करने वाले विवेक जायसवाल ने बताया कि यह सैंड बोया प्रजाति का सांप है जो कि जहरीला नहीं होता है लेकिन आमजन को इसकी जानकारी नहीं हेाती है इसलिए लोग इससे डर जाते हैं। इनका कहना था कि बारिश के दौरान जमीन के अंदर बने बिलों में पानी भर जाता है। इसलिए सांप इन दिनों बाहर आ जाते हैं, टीम ने एक महिने में 60 से ज्यादा सांप को रेस्क्यू किया है। सांपों को मारे नहीं , इनको पकड़कर जंगल में छोडे। इनको भी जीने का अ​धिकार है।