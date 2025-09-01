Patrika LogoSwitch to English

अलवर

जानिए क्या हुआ कि पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए

अलवर. आमतौर पर ऐसा होता है कि पुलिस को देखकर लोग डर जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा भी है​​ जिसे देखकर पुलिस भी डर जाती हैं। रविवार को अलवर शहर के पुलिस कंट्रोल रूम में कुछ ऐसा ही नजारा दिखा दिखाई दिया, जिससे पुलिसकर्मी देर तक डरे रहे। दरअसल रविवार की शाम को एक सांप

अलवर

Jyoti Sharma

Sep 01, 2025

अलवर. आमतौर पर ऐसा होता है कि पुलिस को देखकर लोग डर जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा भी है​​ जिसे देखकर पुलिस भी डर जाती हैं। रविवार को अलवर शहर के पुलिस कंट्रोल रूम में कुछ ऐसा ही नजारा दिखा दिखाई दिया, जिससे पुलिसकर्मी देर तक डरे रहे। दरअसल रविवार की शाम को एक सांप आ गया,​जिसे देखकर पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए। पुलिस कर्मी बहुत को​शिश के बाद भी इसको नहीं निकाल पाए। यह सांप एक जगह से दूसरी जगह घुस रहा था लेकिन इसे पकड़ने की किसी पुलिसकर्मी में हिम्मत नहीं थी।

पुलिसकर्मियों ने सांप रेस्क्यू करने वाली वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड रेस्क्यू टीम को फोन किया। दस मिनट बाद ही टीम के प्रभारी विवेक जायसवाल पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे और सांप को पकड़ने की कार्रवाई शुरू की। कुछ ही समय बाद सांप को पकड़ लिया गया । इसके बाद ही पुलिसकर्मियों ने राहत की सांस ली। सांप को रेस्क्यू करने वाले विवेक जायसवाल ने बताया कि यह सैंड बोया प्रजाति का सांप है जो कि जहरीला नहीं होता है लेकिन आमजन को इसकी जानकारी नहीं हेाती है इसलिए लोग इससे डर जाते हैं। इनका कहना था कि बारिश के दौरान जमीन के अंदर बने बिलों में पानी भर जाता है। इसलिए सांप इन दिनों बाहर आ जाते हैं, टीम ने एक महिने में 60 से ज्यादा सांप को रेस्क्यू किया है। सांपों को मारे नहीं , इनको पकड़कर जंगल में छोडे। इनको भी जीने का अ​धिकार है।

Hindi News / Rajasthan / Alwar / जानिए क्या हुआ कि पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए

