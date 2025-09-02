मूलभूत सुविधाओं का अभाव: गंदगी और बदहाली से जूझ रहे ग्रामीण, आंदोलन की चेतावनी

डेढ़ सौ वोटरों की आबादी वाली इन ढाणियों के लोग दशकों से सरपंच, स्थानीय विधायक और बड़े अधिकारियों तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। हालात से तंग आकर ग्रामीणों ने आज गांव में जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पांच दिन में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सोमवार को उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर समाजसेवी अशोक कुमार, किशन लाल, मामराज, रामअवतार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द पक्के रास्ते, नालियां और साफ-सफाई की व्यवस्था की जाए, ताकि बच्चों की शिक्षा और गांव का भविष्य सुरक्षित हो सके।