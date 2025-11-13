लक्ष्मणगढ़ कस्बा आज बंद, रूस से छात्र अजीत चौधरी का शव भारत नहीं आने से लोगों में आक्रोश



लोगों का कहना है कि रूस में पोस्टमार्टम तक नहीं हो पाया है, जिससे परिजन मानसिक रूप से बेहद परेशान हैं। उन्होंने कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। क्षेत्र में सुबह से ही बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा और आमजन ने अजीत को श्रद्धांजलि स्वरूप बंद में सहयोग दिया। स्थानीय लोगों ने सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग दोहराई है ताकि परिवार को न्याय मिल सके।