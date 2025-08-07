नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अमेरिका के बोस्टन में प्रदेश की राजनीतिक दशा और दिशा पर की चर्चा 

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अमेरिका के बोस्टन में तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय विधायकी सम्मेलन में भाग लिया, जहां उन्होंने राजस्थान की राजनीति की दशा और दिशा पर चर्चा की। सम्मेलन के अंतिम दिन महिला सुरक्षा, साक्षरता, और पर्यावरण प्रदूषण जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ।
इस सम्मेलन में भारत के 24 राज्यों और 21 राजनीतिक दलों के 130 से अधिक विधायक शामिल हुए, जिसमें जूली के नेतृत्व में राजस्थान का एक विधायक दल भी था। जूली ने इसे भारत की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय लोकतांत्रिक भागीदारी बताया और कहा कि यह अनुभव उनके लिए गर्व का क्षण है।
उन्होंने सम्मेलन में विधायकों के साथ संवाद किया और अमेरिकी विधि प्रणाली को समझने का अवसर प्राप्त किया। जूली आज रात अपनी 15 दिवसीय अमेरिका यात्रा के बाद स्वदेश लौटेंगे। सम्मेलन में राजस्थान विधानसभा प्रतिपक्ष के उपनेता रामकेश मीणा, विधायक अमीन कागजी, इंदिरा मीणा, घनश्याम मेहर, समरजीत सिंह, मनोज मेघवाल, हाकम अली सहित अन्य विधायक भी उपस्थित रहे।