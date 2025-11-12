एमबीबीएस छात्र अजीत चौधरी के शव को भारत लाने की मांग पर क्षेत्रवासियों का धरना शुरू



धरना स्थल पर युवाओं ने पोस्टर और बैनर लगाकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। गौरतलब है कि अजीत चौधरी रूस में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे, जहां कुछ दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई थी। परिजनों और क्षेत्रवासियों का कहना है कि बेटे का अंतिम संस्कार अपने देश में करने की अंतिम इच्छा पूरी करने तक आंदोलन जारी रहेगा।