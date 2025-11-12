एमबीबीएस छात्र अजीत चौधरी के शव को भारत लाने की मांग पर क्षेत्रवासियों का धरना शुरू

धरना स्थल (फोटो - पत्रिका)
रूस से एमबीबीएस छात्र अजीत चौधरी के शव को भारत लाने की मांग को लेकर बुधवार सुबह से ही क्षेत्रवासियों ने भगत सिंह चौराहे पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण, सामाजिक संगठन और सर्व समाज के लोग एकत्र हुए और केंद्र सरकार से अजीत का शव जल्द से जल्द भारत लाने की मांग की।
धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि अजीत चौधरी का शव रूस में मिले कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। परिजनों ने बताया कि लगातार विदेश मंत्रालय से संपर्क किया जा रहा है, परंतु अब तक केवल आश्वासन ही मिला है।
धरना स्थल पर युवाओं ने पोस्टर और बैनर लगाकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। गौरतलब है कि अजीत चौधरी रूस में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे, जहां कुछ दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई थी। परिजनों और क्षेत्रवासियों का कहना है कि बेटे का अंतिम संस्कार अपने देश में करने की अंतिम इच्छा पूरी करने तक आंदोलन जारी रहेगा।
