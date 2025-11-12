Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

एमबीबीएस छात्र अजीत चौधरी के शव को भारत लाने की मांग पर क्षेत्रवासियों का धरना शुरू

रूस से एमबीबीएस छात्र अजीत चौधरी के शव को भारत लाने की मांग को लेकर बुधवार सुबह से ही क्षेत्रवासियों ने भगत सिंह चौराहे पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Nov 12, 2025

धरना स्थल (फोटो - पत्रिका)

रूस से एमबीबीएस छात्र अजीत चौधरी के शव को भारत लाने की मांग को लेकर बुधवार सुबह से ही क्षेत्रवासियों ने भगत सिंह चौराहे पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण, सामाजिक संगठन और सर्व समाज के लोग एकत्र हुए और केंद्र सरकार से अजीत का शव जल्द से जल्द भारत लाने की मांग की।

धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि अजीत चौधरी का शव रूस में मिले कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। परिजनों ने बताया कि लगातार विदेश मंत्रालय से संपर्क किया जा रहा है, परंतु अब तक केवल आश्वासन ही मिला है।


धरना स्थल पर युवाओं ने पोस्टर और बैनर लगाकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। गौरतलब है कि अजीत चौधरी रूस में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे, जहां कुछ दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई थी। परिजनों और क्षेत्रवासियों का कहना है कि बेटे का अंतिम संस्कार अपने देश में करने की अंतिम इच्छा पूरी करने तक आंदोलन जारी रहेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Nov 2025 12:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / एमबीबीएस छात्र अजीत चौधरी के शव को भारत लाने की मांग पर क्षेत्रवासियों का धरना शुरू

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सर्दी की दस्तक, ठाकुर जी को पहनाई शाल – गर्म केसर दूध और बाजरे की खिचड़ी का भोग

अलवर

लापता भाई के नाम कराई 60 लाख की बीमा पॉलिसी… पैसे पाने के लिए रची फ़िल्मी अंदाज में खौफनाक साजिश, निर्दोष की ली जान 

अलवर

Alwar Truck Accident: शराब के नशे में ट्रक चला रहा था ड्राइवर, पलटने के बाद लगी आग, 14 दुकानें जलकर राख

alwar truck accident
अलवर

Alwar Crime: माता-पिता की कुल्हाड़ी से हत्या करने वाला आरोपी बेटा गिरफ्तार, मां के पैर का कड़ा बरामद

alwar crime
अलवर

जयपुर स्टेशन यार्ड पर कार्य के चलते ये ट्रेनें रहेंगी प्रभावित 

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.