लूपिन फाउंडेशन व राजस्थान सरकार द्वारा मालपुर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित

लूपिन फाउंडेशन और राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मालपुर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 68 मरीजों की जांच कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां प्रदान की गई। शिविर में बीपी, शुगर, सांस संबंधी रोग, अस्थमा, दमा आदि की जांच की गई। साथ ही बदलती जीवनशैली से उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याओं पर जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष सत्र आयोजित किया गया, जिसमें लोगों को स्वस्थ दिनचर्या अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।