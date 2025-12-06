लूपिन फाउंडेशन व राजस्थान सरकार द्वारा मालपुर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित

लूपिन फाउंडेशन और राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मालपुर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 68 मरीजों की जांच कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां प्रदान की गई। शिविर में बीपी, शुगर, सांस संबंधी रोग, अस्थमा, दमा आदि की जांच की गई। साथ ही बदलती जीवनशैली से उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याओं पर जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष सत्र आयोजित किया गया, जिसमें लोगों को स्वस्थ दिनचर्या अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।
शिविर में लूपिन फाउंडेशन के जिला प्रबंधक रवि दाधीच, कार्यक्रम अधिकारी दीनबंधु पालीवाल, डॉ. दिनेश कुमार, शिविर संचालक सुनील सैनी, एनएम सरोज सैनी, ईसीजी तकनीशियन रविता चौधरी समेत मोबाइल मेडिकल वेन टीम उपस्थित रही। उपस्थित लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए भविष्य में भी ऐसे शिविर आयोजित करने की मांग की। मरीजों ने भी मुफ्त जांच व दवा उपलब्ध कराने के लिए आभार जताया।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग