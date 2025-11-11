किशनगढ़ बास में बड़ा हादसा: ईंटों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर दुकानों और स्कूल की दीवार से टकराया, आग लगने से मचा हड़कंप

प्रत्यक्षदर्शी अशोक बत्रा ने बताया कि ट्रक बहुत तेज गति में था। अचानक सर्कल तोड़ते हुए दुकानों को रौंदता हुआ सरकारी स्कूल की दीवार से जा टकराया। टक्कर के करीब दो मिनट बाद ट्रक के अगले हिस्से में आग लग गई। हादसे के दौरान दो लोग ट्रक से बाहर निकले, जिन्हें देखने से लग रहा था कि वे नशे की हालत में थे। सूचना पर किशनगढ़ बास थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ट्रैफिक को डायवर्ट करवाया।