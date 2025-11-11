Patrika LogoSwitch to English

अलवर

किशनगढ़ बास में बड़ा हादसा: ईंटों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर दुकानों और स्कूल की दीवार से टकराया, आग लगने से मचा हड़कंप

सोमवार देर रात किशनगढ़ बास में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। ईंटों से भरा हुआ एक ट्रक तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर टॉप सर्कल से टकराया और फिर सड़क किनारे चूड़ी आदि बेचने वाले अस्थायी दुकानों को तोड़ता हुआ

अलवर

image

Rajendra Banjara

Nov 11, 2025

सोमवार देर रात किशनगढ़ बास में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। ईंटों से भरा हुआ एक ट्रक तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर टॉप सर्कल से टकराया और फिर सड़क किनारे चूड़ी आदि बेचने वाले अस्थायी दुकानों को तोड़ता हुआ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की दीवार से जा भिड़ा। हादसे के बाद ट्रक में आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। 

सरकारी स्कूल की दीवार से टकराया

प्रत्यक्षदर्शी अशोक बत्रा ने बताया कि ट्रक बहुत तेज गति में था। अचानक सर्कल तोड़ते हुए दुकानों को रौंदता हुआ सरकारी स्कूल की दीवार से जा टकराया। टक्कर के करीब दो मिनट बाद ट्रक के अगले हिस्से में आग लग गई। हादसे के दौरान दो लोग ट्रक से बाहर निकले, जिन्हें देखने से लग रहा था कि वे नशे की हालत में थे। सूचना पर किशनगढ़ बास थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ट्रैफिक को डायवर्ट करवाया। 

दुकानें जलकर खाक 

ट्रक पलटने से खैरथल रोड कुछ समय के लिए पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। सड़क किनारे लगी दुकानें जलकर खाक हो गईं। फायर ब्रिगेड की टीमें किशनगढ़ बास, खैरथल और तिजारा से मौके पर पहुंचीं और लगभग दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के दौरान धमाका इतना जोरदार था कि


आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए और सैकड़ों की संख्या में घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक चालक और साथी की जान बचाई गई। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हादसे के कारण क्षेत्र में काफी देर तक यातायात बाधित रहा।

Published on:

11 Nov 2025 11:40 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / किशनगढ़ बास में बड़ा हादसा: ईंटों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर दुकानों और स्कूल की दीवार से टकराया, आग लगने से मचा हड़कंप

Delhi Blast Live Updates: अमित शाह के आवास पर चल रही बड़ी बैठक, चीफ जस्टिस बोले- हमें उम्मीद है कि…

राष्ट्रीय

