सिलीसेढ़ में अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई, देसी ठाठ रिसोर्ट सहित कई होटल-रेस्टोरेंट सीज

Big action against illegal construction in Silisedh alwar अलवर के पर्यटन स्थल सिलीसेढ़ झील क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण पर प्रशासन ने गुरुवार सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए देसी ठाठ रिसोर्ट सहित कई होटल और फार्म हाउस को सील कर दिया। यह कार्रवाई शहरी सुधार न्यास (यूआईटी) ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद की है।



सुबह-सुबह भारी पुलिस जाब्ता और यूआईटी की टीम मौके पर पहुंची और सभी अवैध रूप से संचालित हो रहे कई रिसोर्स को को सील किया गया है। इस दौरान आसपास के क्षेत्र में भारी पुलिस मौजूदगी रही ताकि किसी भी तरह की बाधा न आए।