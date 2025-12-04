सिलीसेढ़ में अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई, देसी ठाठ रिसोर्ट सहित कई होटल-रेस्टोरेंट सीज

चस्पा किया गया सीज नोटिस (फोटो - पत्रिका)
Big action against illegal construction in Silisedh alwar अलवर के पर्यटन स्थल सिलीसेढ़ झील क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण पर प्रशासन ने गुरुवार सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए देसी ठाठ रिसोर्ट सहित कई होटल और फार्म हाउस को सील कर दिया। यह कार्रवाई शहरी सुधार न्यास (यूआईटी) ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद की है।
सुबह-सुबह भारी पुलिस जाब्ता और यूआईटी की टीम मौके पर पहुंची और सभी अवैध रूप से संचालित हो रहे कई रिसोर्स को को सील किया गया है। इस दौरान आसपास के क्षेत्र में भारी पुलिस मौजूदगी रही ताकि किसी भी तरह की बाधा न आए।
गौरतलब है कि सिलीसेढ़ झील सरिस्का के बफर जोन में आती है, जहां वर्षों से अवैध होटल, रेस्टोरेंट और फार्म हाउस के निर्माण का सिलसिला जारी था। बिना भू-रूपांतरण (लैंड कन्वर्जन) कराए हो रहे इन निर्माणों को लेकर लगातार विवाद बना हुआ था। राजस्थान पत्रिका की ओर से इस मुद्दे को लगातार उठाए जाने के बाद यह मामला और गंभीरता से सामने आया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किए।
दरअसल देसी ठाठ रिसोर्ट सहित जिन सभी प्रतिष्ठानों को सील किया गया है, वे बिना जमीन का भू-रूपांतरण कराए संचालित किए जा रहे थे। सीलिंग के साथ ही सभी स्थानों पर नोटिस भी चस्पा किए गए हैं। नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि कोई भी व्यक्ति सील तोड़ने या संचालन शुरू करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया जाएगा।
प्रशासन की इस कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। कई होटल संचालक और मालिक अचानक हुई कार्रवाई से सकते में आ गए। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि झील क्षेत्र में बढ़ते अनियंत्रित और अवैध निर्माण से पर्यावरण पर भी खतरा बढ़ रहा था।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग