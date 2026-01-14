गुर्जर सेवा समिति की संयुक्त पंचायत में समाज सुधार के बड़े फैसले, कुरीतियों पर लगेगा अंकुश



इस अवसर पर देव खटाणा ने युवाओं की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षित युवा ही समाज को नई दिशा दे सकता है। उन्होंने युवाओं से नशा, दिखावे और गलत परंपराओं से दूर रहकर समाज सुधार में आगे आने का आह्वान किया। मुरारी प्रधान ने कहा कि प्रत्येक परिवार को इन निर्णयों को अपने घर से लागू करना होगा, तभी समाज सशक्त बनेगा। पंचायत में रूपसिंह प्रधान, रघुवीर सरपंच, परसराम गिरदावर सहित अनेक वक्ताओं ने विचार रखे। कार्यक्रम में दोनों गांवों के गणमान्य नागरिकों की बड़ी उपस्थिति रही।