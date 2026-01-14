गुर्जर सेवा समिति की संयुक्त पंचायत में समाज सुधार के बड़े फैसले, कुरीतियों पर लगेगा अंकुश

अलावड़ा क्षेत्र के गांव बड़बरा और तालड़ा में गुर्जर सेवा समिति की संयुक्त पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में समाज सुधार को लेकर गंभीर और दूरगामी चर्चा हुई। समिति के संयोजक मटोल गुर्जर ने पंचायत को संबोधित करते हुए समाज में फैली कुरीतियों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि दिखावा, फिजूलखर्ची और रूढ़ियों को त्यागकर यदि शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कारों को अपनाया जाए तो समाज तेजी से प्रगति कर सकता है।
पंचायत में सर्वसम्मति से पांच महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें मृत्युभोज पर पूर्ण प्रतिबंध, शादी व अन्य हर्ष समारोहों में डीजे पर रोक, शिक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता, भात व सम्मान कार्यक्रमों में केवल एक मुख्य साफा रखने तथा शादी व आयोजनों में व्हाट्सएप निमंत्रण को बढ़ावा देकर अनावश्यक खर्च रोकने का निर्णय शामिल है। साथ ही समाज में व्याप्त सभी कुरीतियों को समाप्त करने के लिए इन नियमों का सख्ती से पालन करने पर सहमति बनी।
इस अवसर पर देव खटाणा ने युवाओं की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षित युवा ही समाज को नई दिशा दे सकता है। उन्होंने युवाओं से नशा, दिखावे और गलत परंपराओं से दूर रहकर समाज सुधार में आगे आने का आह्वान किया। मुरारी प्रधान ने कहा कि प्रत्येक परिवार को इन निर्णयों को अपने घर से लागू करना होगा, तभी समाज सशक्त बनेगा। पंचायत में रूपसिंह प्रधान, रघुवीर सरपंच, परसराम गिरदावर सहित अनेक वक्ताओं ने विचार रखे। कार्यक्रम में दोनों गांवों के गणमान्य नागरिकों की बड़ी उपस्थिति रही।
